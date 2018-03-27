УЕФА подписал соглашение с Европейской ассоциацией спортивной безопасности. Футбол

УЕФА подписал соглашение об обмене информацией с Европейской ассоциацией спортивной безопасности (ESSA) в целях борьбы с договорными матчами, сообщили сегодня руководители Европейского союза футбольных ассоциаций.

В соответствии с соглашением, ESSA будет поддерживать усилия УЕФА по выявлению матчей с заранее известным исходом с помощью своей платформы оповещения, которая отслеживает и сообщает о подозрительных ставках по всему миру.

"Мы рады, что ESSA объединит усилия с европейским штаб-квартирой футбола в нашей миссии по предотвращению манипуляций с футбольными матчами", - заявил директор УЕФА Эмилио Гарсия. - "Обмен информацией между доверенными партнерами является ключевой вехой в этой борьбе".

"ESSA сыграла ключевую роль в координации и сотрудничестве с лицензированными букмекерами и установлении нулевой терпимости к потенциальной угрозе договорных матчей", - добавил генеральный секретарь ESSA Халид Али.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что борьба с договорными матчами - "болезнью, которая атакует основную роль футбола", и эта борьба в настоящее время является главным приоритетом.

В рамках своей политики нулевой терпимости к договорным матчам УЕФА также использует систему обнаружения мошенничества, в которой ежегодно рассматривается около 32 000 матчей в Европе.