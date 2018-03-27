Ромащенко: Кременчуку уже нечего терять, это их последний шанс
Форвард «Белого Барса» Руслан Ромащенко прокомментировал ход финальной серии плей-офф между «Донбассом» и «Кременчуком», также отметив активную игру "горожан" в полуфинальных матчах против своей команды:
– Могу сказать, что в последней игре «Кременчуку» не хватило немного удачи. Все те моменты, которые они создают, не доходят до логического завершения. а у «Донбасса» ситуация обратная – они выжимают максимум из каждой ситуации.
«Кременчуку» уже нечего терять, счёт в серии 3:1. Они прекрасно понимают, что отступать уже некуда и это их последний шанс. Кременчужане очень хорошую игру показали против нас: бежали, бросали, играли в тело. Они активно вылазили на ворота и полностью нас переиграли в полуфинальной серии. «Кременчуку» нужно показать все эти качества в игре 28-го марта, в другом случае – «Донбасс» вновь поднимет кубок над головой.
Напомним, что следующий матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоится 28 марта в 18:45 в Дружковке. Отметим, что после четвёртой игры между командами счёт в серии 3:1 в пользу дончан, а сама серия продлится до четырёх побед одной из команд.
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