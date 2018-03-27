Куртуа: Не планирую менять клуб летом
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подтвердил информацию о том, что летом он не покинет лондонский клуб, несмотря интерес со стороны других клубов, и, в частности, мадридского "Реала".
Действующий контракт голкипера сборной Бельгии с "Челси" истекает в июне 2019-го года, и, несмотря на то, что он пока не подписал новое соглашение, он не планирует менять клуб.
"У меня есть один год, оставшийся по контракту, и меня здесь все устраивает, - цитирует Куртуа Sporza. - Я счастлив. Когда сезон закончится, мы будем обсуждать будущее, но я чувствую, что мне будет комфортно в "Челси" и в следующем сезоне.
Во время чемпионата мира я буду полностью сосредоточен на сборной Бельгии. Я горжусь, что играю в обеих этих командах. С ними я могу добиваться успеха. Летом, скорее всего, я подпишу с "Челси" новый контракт. А, может быть, мы подождем еще. Посмотрим".
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