Манчестер Сити намерен предпринять попытку подписать полузащитника Реала
"Манчестер Сити" намерен предпринять попытку подписать полузащитника "Реала" Иско летом текущего года, сообщает The Sun.
Лидеры английской Премьер-лиги уже давно проявляют интерес к игроку сборной Испании после того, как не смогли его подписать в 2013 году, когда мадридцы выкупили контракт игрока у "Малаги".
Как сообщает таблоид, "горожане" готовят предложение в размере 86 миллионов евро (80 миллионов фунтов стерлингов).
При этом команда Пепа Гвардиолы готова предложить 25-летнему игроку 10 миллионов евро зарплаты в год, что на 4 миллиона больше, чем его нынешняя зарплата в "Реале".
Тем не менее, такой ход кажется маловероятным. В действующем контракте Иско с "Реалом" есть пункт о досрочном выкупе игрока за 700 миллионов евро. Это соглашение было подписано в сентябре.
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27.03.2018 11:47