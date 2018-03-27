Манчестер Сити намерен предпринять попытку подписать полузащитника Реала

"Манчестер Сити" намерен предпринять попытку подписать полузащитника "Реала" Иско летом текущего года, сообщает The Sun.

Лидеры английской Премьер-лиги уже давно проявляют интерес к игроку сборной Испании после того, как не смогли его подписать в 2013 году, когда мадридцы выкупили контракт игрока у "Малаги".

Как сообщает таблоид, "горожане" готовят предложение в размере 86 миллионов евро (80 миллионов фунтов стерлингов).

При этом команда Пепа Гвардиолы готова предложить 25-летнему игроку 10 миллионов евро зарплаты в год, что на 4 миллиона больше, чем его нынешняя зарплата в "Реале".

Тем не менее, такой ход кажется маловероятным. В действующем контракте Иско с "Реалом" есть пункт о досрочном выкупе игрока за 700 миллионов евро. Это соглашение было подписано в сентябре.


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