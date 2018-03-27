Зотько: У британцев есть проблемы в обороне. Футбол

Защитник молодежной сборной Украины Иван Зотько перед игрой отборочного цикла чемпионата Европы (U-21) против команды Англии рассказал о недавней контрольной встрече в Словении и подготовке к поединку с британцами, который, по мнению футболиста, станет для украинской «молодежки» ключевым не только с турнирной точки зрения.

- Иван, контрольный матч в Словении с местными сверстниками (3:2) поможет «молодежке» более качественно подготовиться к поединку с Англией?

- Уверен, что очень поможет. В этой игре мы увидели свои сильные и слабые стороны. Мы не собирались несколько месяцев, у некоторых ребят не было игровой практики. Поэтому этот матч был важен, мы смогли вспомнить свои связи, сыграть друг с другом.

- Итог спарринга со словенцами закономерен?

- Да, мы выиграли, теперь у нас позитивный настрой на матч с Англией. Несмотря на то, что поединок был товарищеским, все равно мы знали, что главное для нас - положительный результат. Потому что настроение будет важно и на игру с британцами.

Мы уже разобрали свои ошибки во встрече со словенцами, увидели свои проблемы и сделали выводы.

- Один из голов на свой счет записали вы. Давно не забивали в сборной?

- Последний раз это было в контрольной игре с киевским «Арсеналом».

- Ваше подключение к стандартам - установка тренеров?

- Конечно. После углового Пихаленок сбросил мяч, и мне удалось пробить вратарю между ног. Главное, что почувствовал момент и оказался в нужное время в нужном месте.

- Забитый гол поможет психологически быть более уверенным перед Англией?

- С голом или без него, мотивация на матч с англичанами у меня и так очень высока. Все понимают важность предстоящей встречи.

- Какие сильные стороны сборной Англии?

- Мы смотрели ее поединок с румынами, который она выиграла - 2:1. Британцы здорово выходят в атаку и в контратаки. Но есть и проблемы в обороне. В первом тайме их соперники могли забить три-четыре гола в контратаках. Итак, нам нужно учесть эти моменты и сыграть в свою игру.

- Матч с Англией - решающий для молодежной сборной?

- Шансы всегда есть. Но этот поединок действительно будет ключевым за все годы в сборной и для нас, и для тренеров. Если выиграем - останемся играть дальше, если нет - в сборную привлекут других футболистов.

- Как оцениваешь свою форму перед таким матчем?

- Все нормально, никаких проблем нет. Впереди еще несколько тренировок, уверен, проблем с готовностью не будет.

- Как у вас сейчас складываются клубные дела в испанском "Эльче"?

- Я доволен. Мы идем на втором месте и боремся за выход в Примеру. Думаю, все получится, потому что у нас хороший коллектив, мы показываем достойную игру. Недавно сменился тренер, пришел специалист со своими принципами, очень эмоциональный. Но он тоже мне доверяет. Я пропустил несколько игр из-за повреждения, но сейчас уже все нормально. Чувствую свою необходимость в этой команде.