Чемпионат Украины: Коронация переносится в Дружковку (ВИДЕО)  

ДОНБАСС - КРЕМЕНЧУГ - 3-1

Матч №3

КРЕМЕНЧУГ - ДОНБАСС - 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Воскресенье. Кременчуг. ЛА "Айсберг". "Кременчуг" - "Донбасс" - 2:5. Опасный момент у ворот Богдана ДЬЯЧЕНКО. Фото: hckremenchuk.com.ua

Голы: Шиманский (Кривошапкин), 2:49 - 1:0. Лялька (Денискин, Захаров), 25:29 - 1:1. Костиков (Коваленко), 25:53 - 1:2. Чернышенко (Горлушко), 28:10 - 2:2. Толстушко (бол., Бойков, Грицких), 36:11 - 3:2. Коренчук (бол., Кузьмик, Лялька), 36:28 - 3:3. Кривошапкин (Гриценко, Шиманский), 47:34 - 4:3.

«Кременчуг»: Власенко . Толстушко - Козачук, Бойков - Карпенко - Чорный; Наливайко - Грицких, Сеник - Чернышенко - Алексанян-Петрович; Савицкий - Горлушко, Кривошапкин - Гриценко - Шиманский; Полищук - Костюк - Рубан, Ефимочкин.

«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Матвиенко - Александров, Коренчук - Кузьмик - Луговой; Шпак - Игнатенко, Лялька - Захаров - Денискин; Ордынский - Жовнир, Савченко - Коваленко - Костиков; Григорьев - Фирсов, Мостовой - Мазур - Свищев.

23 марта. Кременчуг. ЛА «Айсберг».

Накануне третьего матча финальной серии чемпионата Украины в Кременчуг привезли Кубок чемпиона страны, ведь в случае двух побед «Донбасса» именно здесь ему должны были вручить этот трофей. Кубок изготовлен из золота и серебра, а также украшен драгоценными камнями…

Третий период предыдущего матча показал, что с безусловным победителем регулярного чемпионата можно не просто играть на-равных - его можно обыгрывать. И хотя тогда «Кременчуг», как и в первой встрече, уступил, изъяны в обороне донетчан были видны невооруженным глазом. Так что, в пятницу зрители, которые по обыкновению до отказа заполнили трибуны кременчугчкого «Айсберга», рассчитывали именно на победу своей команды. И не прогадали.

Уже в дебюте матча хозяева показали свой запредельный настрой. Первый по-настоящему опасный момент создал «Кременчуг», но с опасным броском от борта Сергея Алексаняна-Петровича Богдан Дьяченко справился. Однако уже следующая атака подопечных Александра Савицкого привела болельщиков в восторг. На пятаке Артем Шиманский обокрал защитников «Донбасса», выбежал на свидание с Дьяченко и спокойно отправил шайбу по назначению - 1:0. Тут же мог забросил Алексанян-Петрович, но Дьяченко сумел отвести угрозу от ворот. Можно сказать, что дебют остался за «Кременчугом», поэтому понятно почему наставник гостей Сергей Витер то и дело выдавал на орехи подопечным. До конца периода команды играли в атакующий хоккей , могли забросить как одни, так и другие, но счет до первого перерыва так и остался прежним.

С обоюдных атак началась и вторая двадцатиминутка, но потом с разрывом в 24 секунды гости забросили две шайбы. Сначала точно в нижний угол бросил Виталий Лялька, а потом отличился еще и Александр Костиков, поразивший уже угол дальний - 1:2. Правда, в роли лидера «Донбасс» пребывал недолго. Вскоре отметился заброшенной шайбой Дмитрий Чернышенко, и командам пришлось начинать все с самого начала.

Незадолго до второго перерыва хозяева нарушили правило численного состава и остались в меньшинстве. Это удаление привело к еще одной пропущенной шайбе. Мощно издали бросил защитник «Донбасса» Всеволод Толстушко, и донетчане опять вышли вперед. Но, как и раньше, впереди они пребывали недолго. Уже следующая атака «Кременчуга» оказалась результативной. Это Илья Коренчук точно бросил в ближний от себя угол - 3:3. С тем команды во второй раз в матче ушли в раздевалки.

Судьба матча была решена ближе к середине заключительного периода, когда в дальний угол отменно щелкнул Глеб Кривошапкин - 4:3.

Понятно, что гости изо всех сил пытались отыграться. Они создали много моментов, но чудеса в воротах «Кременчуга» творил Виталий Власенко , ликвидировавший несколько опаснейших моментов. За две минуты до конца матча «Донбасс» поменял Дьяченко на шестого игрока, однако отыграться так и не смог.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Достойная игра , обе команды играли, старались. У нас было очень много сумбура, как бы мы ни пытались успокоить ребят - не получалось, желание перехлестывало, были ошибки, из-за которых мы пропустили. Ну и мы мало забили, нужно забивать больше - для этого были моменты.

Атмосфера прекрасная на арене - это одно, но наши эмоции связаны с нашим огромным желанием - хотели здесь закончить эту серию, здесь добыть медали. Ничего, все в порядке идем дальше, готовимся в штатном режиме, выходим на следующую игру и играем.

Во время тайм-аутов, перерывов, пытались успокоить ребят и чертили то, что нужно делать. Опять же - играют люди, эмоции есть эмоции. Хорошо, что у парней есть желание.

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Что-то одно выделить тяжело, но думаю, свою роль сыграла запредельная страсть, которая у ребят была, жажда борьбы. Плюс болельщики и вся эта обстановка дали нужный заряд.

Мы всегда просим ребят меньше отбрасывать шайбу, даже в матчах с такой мастеровитой командой как «Донбасс». Нужно больше держать шайбу, возить ее в зоне соперника. За счет чуть большего терпения, более простой игры в некоторых моментах удалось победить.

Я не могу сказать, что «Донбасс» не справился с эмоциями - получилась очень интересная и ровная борьба, в которой нам повезло больше. Плюс дома и стены помогают.

КРЕМЕНЧУГ - ДОНБАСС - 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Голы: Бойков (бол., Грицких, Карпенко), 19:30 - 1:0. Мостовой (Кузьмик, Александров), 24:16 - 1:1. Мостовой (Свищев), 29:29 - 1:2. Лялька (Захаров, Матвиенко), 36:24 - 1:3. Коваленко (Луговой), 37:12 - 1:4. Савченко (Григорьев), 52:59 - 1:5. Алексанян-Петрович (Грицких, Чернышенко), 53:37 - 2:5.

«Кременчуг»: Власенко (Петленко, 37:18). Толстушко - Козачук, Бойков - Карпенко - Чорный; Наливайко - Грицких, Сеник - Чернышенко - Алексанян-Петрович; Савицкий - Горлушко, Кривошапкин - Гриценко - Шиманский; Ефимочкин, Полищук - Костюк - Рубан.

«Донбасс» (Донецк): Дьяченко. Шпак - Игнатенко, Лялька - Захаров - Костиков; Александров - Матвиенко, Савченко - Кузьмик - Коренчук; Ордынский - Жовнир, Денискин - Коваленко - Луговой; Григорьев - Фирсов, Свищев - Мазур - Мостовой.

25 марта. Кременчуг. ЛА «Айсберг».

В начале четвертой игры серии преимуществом владели хозяева, и они быстро получили хороший шанс открыть счет. У «Донбасса» был удален Андрей Григорьев, после чего кременчужане закрыли оппонентов в их зоне. В одном из моментов вблизи ворот на забивной позиции оказался Сергей Алексанян-Петрович, но не сумел попасть в створ.

Дальше соперники по очереди владели инициативой, но если «Кременчуг» больше играл позиционно, то гости остро действовали в контригре. Хороший момент упустил Денис Мостовой. После его броска Виталий Власенко лишь ногой в последние мгновения сумел отбить шайбу. На последней минуте периода две минуты штрафа заработал Юрий Шпак, и это его команде принесло беду. Точным броском с полузоны отметился Антон Бойков, бросивший в левый от себя угол ворот - 1:0.

Тут же «Донбасс» мог и отыграться. После броска Денискина, на пятаке «Кременчуга» стало весьма жарко. Однако шайба, после нескольких попыток добивания, в ворота так и не влетела. При весьма равной игре хозяева на первый перерыв ушли победителями, тем не менее, гости показали, что в контригре очень опасны, и если бы не Власенко , то счет наверняка был бы другим.

Со старта второго периода «Донбасс» побежал вперед, и моменты у ворот хозяев стали возникать один за другим. Вскоре «Кременчуг» остался в меньшинстве. До поры до времени команда весьма удачно отбивалась, даже в контратаке создала неплохой момент, но все же пропустила. Отражая бросок, Власенко не сумел зафиксировать шайбу, после чего Илья Коренчук результативно сыграл на добивании - 1:1.

Сравняв счет «Донбасс» не успокоился, а продолжал нагнетать обстановку в зоне соперников. Не успевая за быстрым Виктором Захаровым, правила нарушил Владислав Грицких и «Кременчуг» опять остался в меньшинстве. На сей раз, правда, отбиться удалось, хотя в одном из эпизодов Власенко опять продемонстрировал чудеса мастерства, что и спасло его команду.

В середине периода результативно сыграло четвертое звено донетчан. Выиграв вбрасывание, Ярослав Свищев отпасовал Денису Мостовому. Обыграв защитника, он точно бросил в правый нижний от Власенко угол ворот - 1:2.

После удалений у «Донбасса» Денискина, а потом и Григорьева, «Кременчуг» получил отличный шанс отыграться. Но что было поделать, если шайба не летела в ворота, а если и летела, то прекрасно на последнем рубеже сыграл Дьяченко. В итоге хозяева забросить так и не сумели, а жаль, ведь в подобных матчах такие эпизоды важны втройне. Расплата наступила в конце периода. Сначала в одной из атак Виталий Лялька, на замахе убрав защитника, результативно бросил в ближний от себя угол - 1:3.. Прошло всего ничего, как «Донбасс» забросил и четвертую шайбу. У борта Луговой выиграв силовую борьбу у защитника, отпасовал Никите Коваленко и тот шансов Власенко не оставил - 1:4. Тут же Савицкий место в воротах доверил Никите Петленко, ведь его визави второй период попросту провалил.

«Донбасс» продолжал наседать, ведь его соперник был в нокдауне, и нужно было окончательно снимать все вопросы относительно победителя. На последней минуте периода две минуты штрафа у «Кременчуга» заработал Глеб Кривошапкин. Увидев подобное, президент «Кременчуга» Сергей Мазур ладе не досмотрел до конца двадцатиминутки, досрочно покинул свое место. Счет до второго перерыва не изменился, но было ясно, что хозяева игру уже не спасут. Это понимал и Савицкий, опустив голову, ушедший в раздевалку своей команды.

В заключительном периоде, несмотря на счет, гости продолжали бежать вперед и забросили еще одну шайбу. На скорости Григорьев обыграл трех защитников, бросил, а после того, как Петленко диск отбил, первым на добивании оказался Савченко - 1:5.

Единственное, что удалось «Кременчугу» в том матче, так это забросить вторую шайбу, которая, впрочем, уже ничего не решала. После броска, Алексанян-Петрович удачно подставил клюшку, после чего диск залетел в ворота Дьяченко - 2:5.

Таким образом, судьба чемпионского Кубка может решиться уже завтра, если «Донбасс» на своем льду, возможно, в заключительном матче сезона переиграет своих оппонентов.

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Мы очень слабо отыграли в первом периоде. У наших ворот был много моментов, так что где-то даже повезло. В перерыве поговорили спокойно, внесли коррективы, а потом начали играть с душой и сердцем. Это и сказалось на результате - мы забросили хорошие, рабочие шайбы и просто перевернули игру . В заключительном периоде играли уже по счету. В Дружковке будет бой, ведь у каждой команды свои задачи. Мы просто выйдем и будем играть со 100-процентной отдачей.

Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:

- Законы хоккея никто не отменял: не забрасываешь ты - забрасывают тебе. В перерыве мы попросили ребят владеть шайбой, не отбрасываться - ничего необычного. Наш вратарь Виталий Власенко просто подустал. Он отыграл практически все игры , поэтому его и заменили. По игре вопросов к нему нет. В Дружковке ждем такого же хорошего и красивого хоккея