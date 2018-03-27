СМИ: Цзянсу Сунин отправляет Капелло в отставку

Итальянец Фабио Капелло больше не является главным тренером клуба "Цзянсу Сунин". По информации итальянских СМИ, которые ссылаются на своих китайских коллег, Капелло уже покинул тренировочный центр команды в Нанкине. Ожидается, что официальное заявление о расторжении контракта будет сделано сегодня.

Фабио Капелло возглавил "Цзянсу Сунин" в июне прошлого года, подписав контракт сроком на полтора года. Стартовавший в марте чемпионат Китая команда начала с победы над "Гуйчжоу Чжичэн" - 3:1 (дублем отметился экс-полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра), вслед за которым последовали два поражения. По результатам трех туров "Цзянсу Сунин" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.

Добавим, что слухи о возвращении Капелло в Италию появились еще осенью прошлого года.


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