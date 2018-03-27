ПСЖ готов платить Конте 10 млн фунтов

Британская пресса утверждает, что французский "Пари Сен-Жермен" не теряет надежды заполучить в свои ряды Антонио Конте, который в настоящий момент возглавляет "Челси". Огромное преимущество ПСЖ в чемпионате Франции едва ли спасет Унаи Эмери от отставки этим летом - боссы столичного клуба не простят испанцу очередное фиаско в Лиге чемпионов и не предложат новый контракт.

Так что, возможное появление в Париже Антонио Конте не выглядит чем-то сенсационным. Свои намерения парижане готовы подкрепить солидной зарплатой. В настоящий момент итальянец получает в "Челси" 9,5 млн. фунтов в год. ПСЖ не против поднять эту планку еще на 500 тыс.

При этом, итальянские СМИ говорят о Конте, как о претенденте №1 на пост главного тренера "Пари Сен-Жермен". Другие источники утверждают, что в шорт-листе президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи находятся так же Жозе Моуринью, Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри.

Вместе с тем, немецкий "Бильд", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что экс-наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель уже ищет себе ассистента для работы в "Пари Сен-Жермен".