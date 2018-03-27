Первая лига: все голы 24 тура. Футбол

Профессиональная футбольная лига подготовила обзор всех мячей, забитых в матчах 24-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Напомним, что несмотря на поражение во встрече с "Рухом" (0:1), турнирную таблицу Первой лиги продолжает возглавлять киевский "Арсенал". По регламенту, только одна команда получит право сыграть в следующем сезоне в Премьер-лиге. Еще два клуба, занявшие в Первой лиге второе и третье места, проведут стыковые матчи с командами УПЛ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
НХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную серию
Донбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-оффДонбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-офф
Блок рекламы


Похожие новости
Зотько: У британцев есть проблемы в обороне. ФутболЗотько: У британцев есть проблемы в обороне. Футбол
УЕФА подтверждает изменения в правилах дозаявки игроков в еврокубках. ФутболУЕФА подтверждает изменения в правилах дозаявки игроков в еврокубках. Футбол
Хакеры украли допинг-пробы известных британских спортсменов и футболистов АПЛХакеры украли допинг-пробы известных британских спортсменов и футболистов АПЛ
МанСити нацелился на Иско и может побить клубный трансферный рекорд. ФутболМанСити нацелился на Иско и может побить клубный трансферный рекорд. Футбол
Патрик Клюйверт советует сыну выбрать Барселону. ФутболПатрик Клюйверт советует сыну выбрать Барселону. Футбол
Месси: Стать чемпионом мира? Сейчас или никогда! ФутболМесси: Стать чемпионом мира? Сейчас или никогда! Футбол
Василий САЧКО: "Некоторым игрокам "Ворсклы" нужно заканчивать с футболом"Василий САЧКО: "Некоторым игрокам "Ворсклы" нужно заканчивать с футболом"
Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РоSSии. ФутболИсландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол
Брендан Роджерс: Хочу работать в Селтике до 60 лет. ФутболБрендан Роджерс: Хочу работать в Селтике до 60 лет. Футбол
Александр Алиев: Хуанде Рамос мне ничего не дал. ФутболАлександр Алиев: Хуанде Рамос мне ничего не дал. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости