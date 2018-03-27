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Первая лига: все голы 24 тура. Футбол Профессиональная футбольная лига подготовила обзор всех мячей, забитых в матчах 24-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Напомним, что несмотря на поражение во встрече с "Рухом" (0:1), турнирную таблицу Первой лиги продолжает возглавлять киевский "Арсенал". По регламенту, только одна команда получит право сыграть в следующем сезоне в Премьер-лиге. Еще два клуба, занявшие в Первой лиге второе и третье места, проведут стыковые матчи с командами УПЛ.



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