НБА: результаты матчей 27 марта
Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Детройт - Лейкерс - 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)
ДП: Джексон - 20, Буллок - 16, Драммонд - 15+18 подборов
ЛЛ: Рэндл - 23+11 подборов, Кузма - 20+11 подборов
Шарлотт - Нью-Йорк - 137:128 ОТ (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)
ШХ: Уокер - 31, Ховард - 23+13 подборов
НН: Берк - 42+12 передач, Бизли - 27
Филадельфия - Денвер - 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)
ФС: Эмбиид - 20+13 подборов, Шарич - 20, Редик - 19
ДН: Бартон - 25, Мюррей - 17
Миннесота - Мемфис - 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)
МТ: Тиг - 25, Гибсон, Уиггинс - по 18
МГ: Селден - 23, Газоль М. - 20+10 подборов
Финикс - Бостон - 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)
ФС: Джексон - 23, Улис - 19, Лень - 8+6 подборов
БС: Тэйтум - 23, Моррис - 20
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27.03.2018 08:06