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НБА: результаты матчей 27 марта Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт - Лейкерс - 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)

ДП: Джексон - 20, Буллок - 16, Драммонд - 15+18 подборов

ЛЛ: Рэндл - 23+11 подборов, Кузма - 20+11 подборов Шарлотт - Нью-Йорк - 137:128 ОТ (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)

ШХ: Уокер - 31, Ховард - 23+13 подборов

НН: Берк - 42+12 передач, Бизли - 27 Филадельфия - Денвер - 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)

ФС: Эмбиид - 20+13 подборов, Шарич - 20, Редик - 19

ДН: Бартон - 25, Мюррей - 17 Миннесота - Мемфис - 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)

МТ: Тиг - 25, Гибсон, Уиггинс - по 18

МГ: Селден - 23, Газоль М. - 20+10 подборов Финикс - Бостон - 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)

ФС: Джексон - 23, Улис - 19, Лень - 8+6 подборов

БС: Тэйтум - 23, Моррис - 20

Terrikon

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