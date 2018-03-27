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Свитолина вышла в четвертьфинал Мастерса в Майами В четвертом круге турнира в Майами украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Эшли Барти Элина Свитолина на турнире в Майами Фото: УЗФГЗП В матче четвертого круга турнира серии WTA Premier Mandatory Miami Open, с призовым фондом 8 млн долл., первая ракетка Украины и 4-я ракетка турнира Элина Свитолина не без борьбы одержала победу над 26-й ракеткой турнира австралийкой Эшли Барти 2:0 (7:5, 6:4).

LB.ua

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