Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол
"Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен".
Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который состоится в РоSSии летом 2018 года.
Об этом в понедельник сообщил МИД Исландии, передает Интерфакс-Украина.
"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к общей реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в РоSSии в этом году", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Ранее, после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.
Напомним, ранее в марте к бойкоту чемпионата мира в РоSSии призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Как сообщалось, открытие ЧМ-2018 в РоSSии бойкотирует президент Польши Анджей Дуда.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
26.03.2018 14:32
27.03.2018 07:42