Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РоSSии. Футбол

"Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен".

Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РоSSии

Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который состоится в РоSSии летом 2018 года.

Об этом в понедельник сообщил МИД Исландии, передает Интерфакс-Украина.

"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к общей реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в РоSSии в этом году", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее, после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Напомним, ранее в марте к бойкоту чемпионата мира в РоSSии призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщалось, открытие ЧМ-2018 в РоSSии бойкотирует президент Польши Анджей Дуда.


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