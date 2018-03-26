Принимавшие допинг спортсмены из ГДР умирают на 10-12 лет раньше, - немецкий психолог

К такому выводу пришел немецкий психолог Харальд Фрайбергер

Принимавшие допинг спортсмены из ГДР умирают на 10-12 лет раньше, - немецкий психолог
Фото: ligaevropy.com

Немецкий психолог Харальд Фрайбергер в ходе изучения проблемы последствий приёма запрещённых препаратов в спорте, пришёл к выводам о серьёзном негативном влиянии препаратов на здоровье спортсменов.

"В среднем атлеты из Восточной Германии, принимавшие допинг, умирают на 10-12 лет раньше, чем обычные граждане. Они чаще испытывают проблемы, связанные с психологическими расстройствами. Поэтому призывы легализовать препараты, способствующие улучшению спортивных результатов, я считаю опасными.

В Восточной Германии режим делал всё, чтобы спортсмены чаще побеждали. Для этого власти давали допинг даже детям. Естественно, что сами дети и их родители об этом не знали. Это просто ужасно. В некоторых случаях использовалась комбинация из запрещённых препаратов, влияющих на физическое состояние, и веществ, воздействующих на психику. Зачастую спортсменов вопреки их желаниям заставляли принимать допинг.

Многие из тех, кто принимал запрещённые препараты, не могут жить полноценной жизнью. Они не могут выдержать полный рабочий день или не могут работать вовсе, хотя им лишь недавно исполнилось 50 лет", - цитирует Фрайбергера Zeit.


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