Оливье Жиру: Никогда не выбирал легкий путь или деньги

Нападающий «Челси» Оливье Жиру - об отношении к конкуренции и своем переходе в лондонский клуб.

«В «Челси» мой конкурент – Мората. Мы можем играть с Азаром впереди, но это происходит очень редко и пока не принесло желаемого результата. Всегда должна быть конкуренция. Она нужна мне, чтобы продолжать прогрессировать. Мне нравятся вызовы.

После «Монпелье» я мог перейти в «Арсенал» или другой клуб. Мой агент спросил меня: «Ты уверен, что хочешь в «Арсенал»?» Я ответил: «Конечно. Даже если там будет Робин ван Перси, я всё равно получу шанс». Я очень хотел перейти в этот клуб, а потом ван Перси ушёл.

Я никогда не выбирал лёгкий путь или деньги. Всегда делал выбор в пользу спортивной составляющей и считаю, что это был правильный подход, который принёс свои дивиденды. Я удивил многих людей, когда выбрал «Челси». Я перешёл в клуб, который выиграл большинство трофеев за последние 10 лет – это говорит о многом.

Решение уйти из «Арсенала» в январе? Я должен играть. Меня подтолкнул предстоящий Чемпионат мира. Я не хотел подвергать себя опасности. Держу эту цель в своей голове в качестве мотивации», – приводит слова Жиру Goal.


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