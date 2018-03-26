НХЛ: Самый странный автогол всех времен (ВИДЕО)  

КАРОЛИНА - АРИЗОНА - 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)
 
Голы: Скиннер - 21 (Линдхольм, Ди Джузеппе), 0:48 - 1:0. Зыков - 1 (Ахо, Славин), 4:55 - 2:0. Голигоски - 10 (Ричардсон), 8:27 - 2:1. Келлер - 21 (Степан, Яльмарссон), 19:38 - 2:2. Ди Джузеппе - 3 (Линдхольм, Скиннер), 21:40 - 3:2. Арчибальд - 5 (Доми), 24:27 - 3:3. Казинс - 12 (Фишер, Стром), 25:45 - 3:4. Терявяйнен - 23 (Ахо, ван Римсдайк), 34:56 - 4:4. Голигоски - 11 (бол., Келлер, Степан), 39:49 - 4:5. Зыков - 2 (Славин, Терявяйнен), 49:46 - 5:5. Скиннер - 22 (Ди Джузеппе, Славин), 58:02 - 6:5. 
Фото НХЛ: Самый странный автогол всех времен (ВИДЕО)
Вратарь "Каролины" Кэм УОРД. Фото: nhl.com
 
Вратари: Уорд - Кюмпер (58:33). 
 
Броски: 30 (8+12+10) - 33 (10+13+10). 
 
Штраф: 8 - 4. 
 
22 марта. Роли. «Пи-Эн-Си Арена». 10 535 зрителей. 
 
В Роли засчитали самый странный автогол всех времен. В первом периоде хозяева спокойно вели 2:0, когда шайба внезапно испарилась.
 
Вся 19-тысячная арена несколько секунд искала снаряд, который будто сам заскочил в конек бедняги Кэма Уорда и направил его щиток в ворота. На самом деле, вратари доводят этот прием до автоматизма, чтобы быть готовым к любому повороту событий в случае потери шайбы из виду.
 
 
Судьи долго совещались над повтором, но засчитали взятие ворота за авторством защитника Алекса Голигоски, лишь вбросившего в зону. «Впервые такое вижу, - признался наставник хозяев Билл Питерс. - Никто не понял, что произошло, и тут гол. Конечно, это повлияло на ход игры.
 
АЙЛЕНДЕРС - ТАМПА-БЭЙ - 6:7 (1:3, 2:4, 3:0) 
 
Голы: Чирелли - 3 (Коберн, Гурд), 2:09 - 0:1. Джонсон - 21 (Куниц, Сергачев), 2:35 - 0:2. Пулок - 8 (бол., Эберле, Таварес), 10:24 - 1:2. Хедман - 14 (Пойнт, Палат), 14:17 - 1:3. Пойнт - 28 (мен., Чирелли, Макдона), 22:43 - 1:4. Пулок - 9 (бол., Бовилье, Эберле), 23:20 - 2:4. Ли - 37 (Дж. Бэйли), 25:15 - 3:4. Миллер - 19 (Стэмкос, Коберн), 28:27 - 3:5. Сергачев - 9 (бол., Гурд, Пойнт), 31:22 - 3:6. Миллер - 20 (бол., Кучеров, Хедман), 38:20 - 3:7. Ли - 38 (бол., Дж. Бэйли, Таварес), 41:35 - 4:7. Бовилье - 15 (Эберле), 43:21 - 5:7. Бовилье - 16 (Бойчак, Барзал), 44:36 - 6:7. 
 
Вратари: Гибсон (Галак, 31:22, 59:01) - Василевский. 
 
Броски: 41 (11+16+14) - 36 (16+10+10). 
 
Штраф: 8 - 10.
 
22 марта. Нью-Йорк. «Барклай Центр». 10 354 зрителя. 
 
В Бруклине было весело. Такие матчи местные называют barn-burner (буквально - «хоть сарай поджигай»). «Айлендерс» не дожали лидера, но зрителям подарили настоящее зрелище. «Тампа» уже мысленно в плей-офф. Джон Купер делает последние заготовки к походу за трофеем. Тем временем его парни весело и непринужденно закатали хозяев в их собственную площадку. Новичок «Болтс» Джей.Ти.Миллер никак не успокоится и уже набрал 12 очков в 11 последних играх. Увидев издали свой старый дом на Манхэттене, форвард вспомнил времена на Бродвее и разродился дублем в ворота главного врага «Рейнджерз». 
 
Фаны «Айлс», сбежавшие топить печаль в виски и крафтовом пиве во втором перерыве, потом наверняка пожалели, что не задержались на самый зрелищный период их команды за последний месяц. Гости видимо тоже засобирались домой и совершенно забыли об обороне. Василевского нещадно обстреливали все, кому не лень. Один только Пуллок заряжал 9 раз, но все - безрезультатно. Все же три броска достигли цели за первые 5 минут, пара точных - в исполнении Антони Бовийе. Молодой уроженец Монреаля в будущем наверняка поведет бруклинцев за Кубком Стэнли, а пока Гарт Сноу пересчитывает шансы на преддрафтовую лотерею.
 
КОЛОРАДО - ЛОС-АНДЖЕЛЕС - 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
 
Голы: Рантанен - 27 (Ландескуг, Маккиннон), 3:33 - 1:0. Копитар - 30 (Браун), 4:28 - 1:1. Маззин - 7 (Тоффоли, Томпсон), 7:54 - 1:2. Копитар - 31 (бол., Браун, Маззин), 19:44 - 1:3. Ридер - 10 (Даути, Куик), 20:47 - 1:4. Копитар - 32 (Томпсон, Форборт), 32:27 - 1:5. Копитар - 33, 43:28 - 1:6. Ридер - 11 (Картер, Фолин), 49:31 - 1:7. 
 
Вратари: Варламов (Бернье, 32:27) - Куик. 
 
Броски: 30 (9+11+10) - 35 (15+13+7). 
 
Штраф: 4 - 6. 
 
22 марта. Денвер. «Пепси Центр». 17 071 зритель. 
 
В Денвере Анже Копитар был неудержим. Самый крутой оборонительный центр лиги в этот вечер думал исключительно об атаке и устранил досадный пробел в карьере, которая до этого обходилась без покеров. Свой третий хет-трик в НХЛ словенец полностью оформил в ворота Семена Варламова. Трудно понять мотивы Джареда Беднара, в 19 раз подряд поставившего россиянина в старт вместо того, чтобы проверить резервиста Спенсера Мартина. Усталость Семена проявилась быстро, и после пятой шайбы наставник сжалился и выпустил Джонатана Бернье, который лишь недавно восстановился после травмы. Именно канадцу Копитар забивал четвертую шайбу. Даже местные аплодировали мастеру стоя, ведь этого покера в «Кингз» ждали четверть века. 
 
ДАЛЛАС - БОСТОН - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
 
Голы: Линделл - 7 (Маккензи, Дикинсон), 2:26 - 1:0. Бенн - 28 (мен., Сегин, Джонс), 39:22 - 2:0. Маршан - 32 (Пастрняк, Рай. Нэш), 41:17 - 2:1. Шаллер - 11 (мен., Маршан, Миллер), 49:47 - 2:2. Пастрняк - 29 (Маршан, Крейчи), 59:48 - 2:3. 
 
Вратари: Лехтонен (59:48) - Раск. 
 
Броски: 42 (17+13+12) - 36 (10+16+10). 
 
Штраф: 6 - 8. 
 
23 марта. Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр» 18 532 зрителя. 
 
«Даллас» продолжает веселить все сильнее. За ним было интересно наблюдать в январе, когда подопечные Кена Хичкока набрали хороший ход и показывали развеселую игру в атаке. Но сейчас смотреть за их хоккеем еще интереснее - не каждый год увидишь, как команда с упорством, достойным лучшего, пытается всеми силами не попасть в плей-офф. «Старз» проиграли девять из последних десяти встреч.
 
В матче с «Бостоном» «Даллас» как никогда был близок к победе, и казалось, что Хичкок учел все ошибки и сейчас-то его команда наконец прервет затянувшуюся серию из провалов. Два периода «Звезды» доминировали, теснили соперника к воротам, полностью владея территориальным преимуществом. Да, не шло большинство, да, играя в свой лучший хоккей за месяц, хозяева забросили всего дважды - но визуально «Даллас» летел и вполне уверенно ехал к первой за семь матчей победе.
 
В конце второго периода «Бостон» начал атаковать все чаще, но тут «Даллас» забросил вторую шайбу в раздевалку - в меньшинстве отличился Бенн, закатив шайбу «в домик» Раску. Казалось, «Брюинз» деморализованы, и в третьем периоде «Звездам» было достаточно просто аккуратно довести дело до победы.
 
Никакой логики в том, что после стал творить «Даллас», не было. В начале третьей двадцатиминутки в своей зоне друг за другом в одном эпизоде ошиблись сначала Ритчи, а затем Бенн и Шор. В результате этой аномалии «Звезды» мало того что подарили шайбу Пастрняку, так еще и проглядели на пятаке Маршана, а это последний человек, которого хочется видеть перед своим вратарем. Уже в падении неугомонный любимец всех арен в лиге сократил отставание в счете.
 
И все - «Даллас» задрожал. Контратаки «Мишек» стали проходить в два раза чаще, с командами вроде «Бостона» сомневаться или медлить просто нельзя. Такие парни, как Маршан, чувствуют это и наказывают - в большинстве, меньшинстве, с пятака, как угодно. Сегин при реализации лишнего не сумел обработать шайбу, хотя рядом с ним не было ни одного соперника - подержи ее, позволь партнерам расставиться. В итоге вместо перевода на противоположный фланг шайба на ребре ускакала прямиком на клюшку Маршану, который набрал второе очко в матче.
 
Дальше судьба хозяев была предрешена - «Бостон» давил-давил и выжал победную шайбу за 12 секунд до конца. Три очка Маршана, два - Пастрняка, и абсолютно растерянные лица хозяев. Хрестоматийный матч и последний период, отражающие всю игру «Далласа» на протяжении сезона. Джим Нил рискует окончательно упустить праймовое время команды, если не снимет Хичкока летом.
 
ПИТТСБУРГ - НЬЮ-ДЖЕРСИ - 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)
 
Голы: Кросби - 25 (Олексяк, Гюнтцель), 2:29 - 1:0. Батчер - 3 (бол., Сиверсон, Холл), 25:15 - 1:1. Коулман - 11 (Стэффорд, Заха), 27:20 - 1:2. Хишир - 17 (Мур, Холл), 28:54 - 1:3. Дюмулен - 5 (Кросби), 43:13 - 2:3. Кессел - 30 (Брассар, Шири), 50:52 - 3:3. Холл - 33 (Хишир), 60:27 - 3:4. 
 
Вратари: Мюррей - Кинкейд. 
 
Броски: 43 (15+12+16+0) - 34 (12+17+4+1). 
 
Штраф: 6 - 6. 
 
23 марта. Питтсбург. «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена». 18 659 зрителей. 
 
Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс на этот матч решил поставить в ворота Кинкейда, а не Шнайдера, и не прогадал. Номинально второй голкипер «Нью-Джерси» выдержал чудовищный первый период, в котором «Питтсбург» понесся убивать гостей с первой минуты. «Дэвилз» терялся перед широченной игрой в пас, перед быстрыми атаками с ходу, в которых кого-то из «Пенс» обязательно выводили на бросок с возможностью добивания.
 
Так, Кросби забросил 25-ю шайбу в сезоне и мог забивать еще дважды - или, как минимум, ассистировать пару раз Гюнтцелю и Расту. Вместе с партнерами Сидни растаскивал чужую оборону, уводя их к бортам или напротив, смещаясь в центр и заставляя соперника путаться в ногах.
 
Но во втором периоде «Нью-Джерси» начал наказывать хозяев за ошибки, хотя хуже «Питтсбург» играть не стал. 17-ю шайбу в сезоне забросил Нико Хишир, поучаствовав в шикарной комбинации в формате «четыре на четыре».
 
«Дьяволы» на пару с «Пенс» стали играть без ворот, вынуждая вратарей метаться от штанги к штанге и вытягивать щитки в попытках перекрыть дальние углы - броски летели отовсюду. Михаэль Грабнер, демонстрирующий свои фирменные забеги с шайбой, не забросил из любимого выхода «один в ноль», которые в «Рейнджерс» он щелкал с легкостью.
 
Иногда дело доходило до абсурда - после второго и третьего добивания и «Дэвилз», и «Пингвинс» мазали по пустым воротам, не могли поднять шайбу над щитком и с пятака посылали шайбу выше ворот. Трибуны были одновременно и в шоке, и в восторге.
 
Тэйлор Холл, который был заметен в каждой своей смене, стал первым игроком «Нью-Джерси» за шесть лет, набравшим 80 очков. В игре с «Питтсбургом» он дважды ассистировал партнерам, а также забросил победную шайбу в овертайм. Канадец отличился после блестящего паса Хишира, который на платке разобрался с Кесселом.
 
Евгений БЕЛОУСОВ, Анастасия ЖДАНОВА, Спорт-Экспресс
 
ВОСТОК
 
И В ПО П Ш О
 
1. Тампа-Бэй* 75 51 4 20 272-213 106
 
2. Бостон 73 46 10 17 243-188 102
 
3. Торонто 75 45 7 23 255-213 97
 
4. Вашингтон* 75 44 7 24 236-221 95
 
5. Питтсбург 75 42 6 27 246-229 90
 
6. Коламбус 76 42 5 29 215-208 89
 
7. Филадельфия 75 38 12 25 226-223 88
 
8. Нью-Джерси 75 39 8 28 225-225 86
-------
9. Флорида 73 38 7 28 223-224 83
 
10. Каролина 75 33 11 31 208-239 77
 
11. Рейнджерс 75 33 8 34 219-241 74
 
12. Айлендерс 75 31 10 34 242-273 72
 
13. Монреаль 76 27 12 37 192-243 66
 
14. Детройт 75 27 11 37 192-233 65
 
15. Оттава 74 26 11 37 203-262 63
 
16. Баффало 75 23 12 40 174-248 58
 
ЗАПАД
 
И В ПО П Ш О
 
1. Нэшвилл* 74 48 10 16 239-187 106
 
2. Вегас* 75 47 7 21 250-204 101
 
3. Виннипег 74 45 10 19 245-192 100
 
4. Сан-Хосе 75 43 9 23 232-203 95
 
5. Миннесота 74 42 8 24 231-211 92
 
6. Колорадо 75 41 8 26 239-218 90
 
7. Анахайм 75 38 13 24 212-200 89
 
8. Сент-Луис 75 42 5 28 209-196 89
-------
9. Лос-Анджелес 76 41 7 28 221-190 89
 
10. Даллас 75 38 8 29 214-204 84
 
11. Калгари 76 35 10 31 205-231 80
 
12. Эдмонтон 75 34 5 36 217-238 73
 
13. Чикаго 76 31 9 36 214-234 71
 
14. Ванкувер 75 26 9 40 193-246 61
 
15. Аризона 75 24 11 39 186-241 61
 
* - лидер дивизиона. 
 
Бомбардиры: МАКДЭВИД (Эдмонтон) - 96 (38+58), Кучеров (Тампа-Бэй) - 95 (37+58), Маккинон (Колорадо) - 92 (38+54), Малкин (Питтсбург) - 91 (41+50), Жиру (Филадельфия) - 90 (26+64). 
Снайперы: ОВЕЧКИН (Вашингтон) - 44, Лайне (Виннипег) - 43, Малкин - 41. 
 
Ассистенты: ЖИРУ, УИЛЕР (Виннипег) - 64, Ворачек (Филадельфия) - 61, Годро (Калгари), Стэмкос (Тампа-Бэй) - 59. 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Динамо заполнит паузу двусторонкой. ФутболДинамо заполнит паузу двусторонкой. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Три по одному (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Ворскла" - 4:0. 24 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Ворскла" - 4:0. 24 тур (ВИДЕО)  
Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBCГвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC
Мончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. ФутболМончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Футбол
Житель Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины (видео)Житель Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины (видео)
Украина отказывается от участия во всех турнирах на территории РФУкраина отказывается от участия во всех турнирах на территории РФ
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Франков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . ФутболФранков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . Футбол
Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Верес" - 1:0. 23 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Верес" - 1:0. 23 тур (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости