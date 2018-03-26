НХЛ: Самый странный автогол всех времен (ВИДЕО)  

В Роли засчитали самый странный автогол всех времен. В первом периоде хозяева спокойно вели 2:0, когда шайба внезапно испарилась.
Вся 19-тысячная арена несколько секунд искала снаряд, который будто сам заскочил в конек бедняги Кэма Уорда и направил его щиток в ворота. На самом деле, вратари доводят этот прием до автоматизма, чтобы быть готовым к любому повороту событий в случае потери шайбы из виду.
Судьи долго совещались над повтором, но засчитали взятие ворота за авторством защитника Алекса Голигоски, лишь вбросившего в зону. «Впервые такое вижу, - признался наставник хозяев Билл Питерс. - Никто не понял, что произошло, и тут гол. Конечно, это повлияло на ход игры.
В Бруклине было весело. Такие матчи местные называют barn-burner (буквально - «хоть сарай поджигай»). «Айлендерс» не дожали лидера, но зрителям подарили настоящее зрелище. «Тампа» уже мысленно в плей-офф. Джон Купер делает последние заготовки к походу за трофеем. Тем временем его парни весело и непринужденно закатали хозяев в их собственную площадку. Новичок «Болтс» Джей.Ти.Миллер никак не успокоится и уже набрал 12 очков в 11 последних играх. Увидев издали свой старый дом на Манхэттене, форвард вспомнил времена на Бродвее и разродился дублем в ворота главного врага «Рейнджерз».
Фаны «Айлс», сбежавшие топить печаль в виски и крафтовом пиве во втором перерыве, потом наверняка пожалели, что не задержались на самый зрелищный период их команды за последний месяц. Гости видимо тоже засобирались домой и совершенно забыли об обороне. Василевского нещадно обстреливали все, кому не лень. Один только Пуллок заряжал 9 раз, но все - безрезультатно. Все же три броска достигли цели за первые 5 минут, пара точных - в исполнении Антони Бовийе. Молодой уроженец Монреаля в будущем наверняка поведет бруклинцев за Кубком Стэнли, а пока Гарт Сноу пересчитывает шансы на преддрафтовую лотерею.
В Денвере Анже Копитар был неудержим. Самый крутой оборонительный центр лиги в этот вечер думал исключительно об атаке и устранил досадный пробел в карьере, которая до этого обходилась без покеров. Свой третий хет-трик в НХЛ словенец полностью оформил в ворота Семена Варламова. Трудно понять мотивы Джареда Беднара, в 19 раз подряд поставившего россиянина в старт вместо того, чтобы проверить резервиста Спенсера Мартина. Усталость Семена проявилась быстро, и после пятой шайбы наставник сжалился и выпустил Джонатана Бернье, который лишь недавно восстановился после травмы. Именно канадцу Копитар забивал четвертую шайбу. Даже местные аплодировали мастеру стоя, ведь этого покера в «Кингз» ждали четверть века.
«Даллас» продолжает веселить все сильнее. За ним было интересно наблюдать в январе, когда подопечные Кена Хичкока набрали хороший ход и показывали развеселую игру в атаке. Но сейчас смотреть за их хоккеем еще интереснее - не каждый год увидишь, как команда с упорством, достойным лучшего, пытается всеми силами не попасть в плей-офф. «Старз» проиграли девять из последних десяти встреч.
В матче с «Бостоном» «Даллас» как никогда был близок к победе, и казалось, что Хичкок учел все ошибки и сейчас-то его команда наконец прервет затянувшуюся серию из провалов. Два периода «Звезды» доминировали, теснили соперника к воротам, полностью владея территориальным преимуществом. Да, не шло большинство, да, играя в свой лучший хоккей за месяц, хозяева забросили всего дважды - но визуально «Даллас» летел и вполне уверенно ехал к первой за семь матчей победе.
В конце второго периода «Бостон» начал атаковать все чаще, но тут «Даллас» забросил вторую шайбу в раздевалку - в меньшинстве отличился Бенн, закатив шайбу «в домик» Раску. Казалось, «Брюинз» деморализованы, и в третьем периоде «Звездам» было достаточно просто аккуратно довести дело до победы.
Никакой логики в том, что после стал творить «Даллас», не было. В начале третьей двадцатиминутки в своей зоне друг за другом в одном эпизоде ошиблись сначала Ритчи, а затем Бенн и Шор. В результате этой аномалии «Звезды» мало того что подарили шайбу Пастрняку, так еще и проглядели на пятаке Маршана, а это последний человек, которого хочется видеть перед своим вратарем. Уже в падении неугомонный любимец всех арен в лиге сократил отставание в счете.
И все - «Даллас» задрожал. Контратаки «Мишек» стали проходить в два раза чаще, с командами вроде «Бостона» сомневаться или медлить просто нельзя. Такие парни, как Маршан, чувствуют это и наказывают - в большинстве, меньшинстве, с пятака, как угодно. Сегин при реализации лишнего не сумел обработать шайбу, хотя рядом с ним не было ни одного соперника - подержи ее, позволь партнерам расставиться. В итоге вместо перевода на противоположный фланг шайба на ребре ускакала прямиком на клюшку Маршану, который набрал второе очко в матче.
Дальше судьба хозяев была предрешена - «Бостон» давил-давил и выжал победную шайбу за 12 секунд до конца. Три очка Маршана, два - Пастрняка, и абсолютно растерянные лица хозяев. Хрестоматийный матч и последний период, отражающие всю игру «Далласа» на протяжении сезона. Джим Нил рискует окончательно упустить праймовое время команды, если не снимет Хичкока летом.
ПИТТСБУРГ - НЬЮ-ДЖЕРСИ - 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)
Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс на этот матч решил поставить в ворота Кинкейда, а не Шнайдера, и не прогадал. Номинально второй голкипер «Нью-Джерси» выдержал чудовищный первый период, в котором «Питтсбург» понесся убивать гостей с первой минуты. «Дэвилз» терялся перед широченной игрой в пас, перед быстрыми атаками с ходу, в которых кого-то из «Пенс» обязательно выводили на бросок с возможностью добивания.
Так, Кросби забросил 25-ю шайбу в сезоне и мог забивать еще дважды - или, как минимум, ассистировать пару раз Гюнтцелю и Расту. Вместе с партнерами Сидни растаскивал чужую оборону, уводя их к бортам или напротив, смещаясь в центр и заставляя соперника путаться в ногах.
Но во втором периоде «Нью-Джерси» начал наказывать хозяев за ошибки, хотя хуже «Питтсбург» играть не стал. 17-ю шайбу в сезоне забросил Нико Хишир, поучаствовав в шикарной комбинации в формате «четыре на четыре».
«Дьяволы» на пару с «Пенс» стали играть без ворот, вынуждая вратарей метаться от штанги к штанге и вытягивать щитки в попытках перекрыть дальние углы - броски летели отовсюду. Михаэль Грабнер, демонстрирующий свои фирменные забеги с шайбой, не забросил из любимого выхода «один в ноль», которые в «Рейнджерс» он щелкал с легкостью.
Иногда дело доходило до абсурда - после второго и третьего добивания и «Дэвилз», и «Пингвинс» мазали по пустым воротам, не могли поднять шайбу над щитком и с пятака посылали шайбу выше ворот. Трибуны были одновременно и в шоке, и в восторге.
Тэйлор Холл, который был заметен в каждой своей смене, стал первым игроком «Нью-Джерси» за шесть лет, набравшим 80 очков. В игре с «Питтсбургом» он дважды ассистировал партнерам, а также забросил победную шайбу в овертайм. Канадец отличился после блестящего паса Хишира, который на платке разобрался с Кесселом.
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