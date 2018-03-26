НХЛ: Самый странный автогол всех времен (ВИДЕО)  

КАРОЛИНА - АРИЗОНА - 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)

Голы: Скиннер - 21 (Линдхольм, Ди Джузеппе), 0:48 - 1:0. Зыков - 1 (Ахо, Славин), 4:55 - 2:0. Голигоски - 10 (Ричардсон), 8:27 - 2:1. Келлер - 21 (Степан, Яльмарссон), 19:38 - 2:2. Ди Джузеппе - 3 (Линдхольм, Скиннер), 21:40 - 3:2. Арчибальд - 5 (Доми), 24:27 - 3:3. Казинс - 12 (Фишер, Стром), 25:45 - 3:4. Терявяйнен - 23 (Ахо, ван Римсдайк), 34:56 - 4:4. Голигоски - 11 (бол., Келлер, Степан), 39:49 - 4:5. Зыков - 2 (Славин, Терявяйнен), 49:46 - 5:5. Скиннер - 22 (Ди Джузеппе, Славин), 58:02 - 6:5.

Вратарь "Каролины" Кэм УОРД. Фото: nhl.com

Вратари: Уорд - Кюмпер (58:33).

Броски: 30 (8+12+10) - 33 (10+13+10).

Штраф: 8 - 4.

22 марта. Роли. «Пи-Эн-Си Арена». 10 535 зрителей.

В Роли засчитали самый странный автогол всех времен. В первом периоде хозяева спокойно вели 2:0, когда шайба внезапно испарилась.

Вся 19-тысячная арена несколько секунд искала снаряд, который будто сам заскочил в конек бедняги Кэма Уорда и направил его щиток в ворота. На самом деле, вратари доводят этот прием до автоматизма, чтобы быть готовым к любому повороту событий в случае потери шайбы из виду.

Судьи долго совещались над повтором, но засчитали взятие ворота за авторством защитника Алекса Голигоски, лишь вбросившего в зону. «Впервые такое вижу, - признался наставник хозяев Билл Питерс. - Никто не понял, что произошло, и тут гол. Конечно, это повлияло на ход игры

АЙЛЕНДЕРС - ТАМПА-БЭЙ - 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Голы: Чирелли - 3 (Коберн, Гурд), 2:09 - 0:1. Джонсон - 21 (Куниц, Сергачев), 2:35 - 0:2. Пулок - 8 (бол., Эберле, Таварес), 10:24 - 1:2. Хедман - 14 (Пойнт, Палат), 14:17 - 1:3. Пойнт - 28 (мен., Чирелли, Макдона), 22:43 - 1:4. Пулок - 9 (бол., Бовилье, Эберле), 23:20 - 2:4. Ли - 37 (Дж. Бэйли), 25:15 - 3:4. Миллер - 19 (Стэмкос, Коберн), 28:27 - 3:5. Сергачев - 9 (бол., Гурд, Пойнт), 31:22 - 3:6. Миллер - 20 (бол., Кучеров, Хедман), 38:20 - 3:7. Ли - 38 (бол., Дж. Бэйли, Таварес), 41:35 - 4:7. Бовилье - 15 (Эберле), 43:21 - 5:7. Бовилье - 16 (Бойчак, Барзал), 44:36 - 6:7.

Вратари: Гибсон (Галак, 31:22, 59:01) - Василевский.

Броски: 41 (11+16+14) - 36 (16+10+10).

Штраф: 8 - 10.

22 марта. Нью-Йорк. «Барклай Центр». 10 354 зрителя.

В Бруклине было весело. Такие матчи местные называют barn-burner (буквально - «хоть сарай поджигай»). «Айлендерс» не дожали лидера, но зрителям подарили настоящее зрелище. «Тампа» уже мысленно в плей-офф. Джон Купер делает последние заготовки к походу за трофеем. Тем временем его парни весело и непринужденно закатали хозяев в их собственную площадку. Новичок «Болтс» Джей.Ти.Миллер никак не успокоится и уже набрал 12 очков в 11 последних играх . Увидев издали свой старый дом на Манхэттене, форвард вспомнил времена на Бродвее и разродился дублем в ворота главного врага «Рейнджерз».

Фаны «Айлс», сбежавшие топить печаль в виски и крафтовом пиве во втором перерыве, потом наверняка пожалели, что не задержались на самый зрелищный период их команды за последний месяц. Гости видимо тоже засобирались домой и совершенно забыли об обороне. Василевского нещадно обстреливали все, кому не лень. Один только Пуллок заряжал 9 раз, но все - безрезультатно. Все же три броска достигли цели за первые 5 минут, пара точных - в исполнении Антони Бовийе. Молодой уроженец Монреаля в будущем наверняка поведет бруклинцев за Кубком Стэнли, а пока Гарт Сноу пересчитывает шансы на преддрафтовую лотерею.

КОЛОРАДО - ЛОС-АНДЖЕЛЕС - 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Голы: Рантанен - 27 (Ландескуг, Маккиннон), 3:33 - 1:0. Копитар - 30 (Браун), 4:28 - 1:1. Маззин - 7 (Тоффоли, Томпсон), 7:54 - 1:2. Копитар - 31 (бол., Браун, Маззин), 19:44 - 1:3. Ридер - 10 (Даути, Куик), 20:47 - 1:4. Копитар - 32 (Томпсон, Форборт), 32:27 - 1:5. Копитар - 33, 43:28 - 1:6. Ридер - 11 (Картер, Фолин), 49:31 - 1:7.

Вратари: Варламов (Бернье, 32:27) - Куик.

Броски: 30 (9+11+10) - 35 (15+13+7).

Штраф: 4 - 6.

22 марта. Денвер. «Пепси Центр». 17 071 зритель.

В Денвере Анже Копитар был неудержим. Самый крутой оборонительный центр лиги в этот вечер думал исключительно об атаке и устранил досадный пробел в карьере, которая до этого обходилась без покеров. Свой третий хет-трик в НХЛ словенец полностью оформил в ворота Семена Варламова. Трудно понять мотивы Джареда Беднара, в 19 раз подряд поставившего россиянина в старт вместо того, чтобы проверить резервиста Спенсера Мартина. Усталость Семена проявилась быстро, и после пятой шайбы наставник сжалился и выпустил Джонатана Бернье, который лишь недавно восстановился после травмы. Именно канадцу Копитар забивал четвертую шайбу. Даже местные аплодировали мастеру стоя, ведь этого покера в «Кингз» ждали четверть века.

ДАЛЛАС - БОСТОН - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Голы: Линделл - 7 (Маккензи, Дикинсон), 2:26 - 1:0. Бенн - 28 (мен., Сегин, Джонс), 39:22 - 2:0. Маршан - 32 (Пастрняк, Рай. Нэш), 41:17 - 2:1. Шаллер - 11 (мен., Маршан, Миллер), 49:47 - 2:2. Пастрняк - 29 (Маршан, Крейчи), 59:48 - 2:3.

Вратари: Лехтонен (59:48) - Раск.

Броски: 42 (17+13+12) - 36 (10+16+10).

Штраф: 6 - 8.

23 марта. Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр» 18 532 зрителя.

«Даллас» продолжает веселить все сильнее. За ним было интересно наблюдать в январе, когда подопечные Кена Хичкока набрали хороший ход и показывали развеселую игру в атаке. Но сейчас смотреть за их хоккеем еще интереснее - не каждый год увидишь, как команда с упорством, достойным лучшего, пытается всеми силами не попасть в плей-офф. «Старз» проиграли девять из последних десяти встреч.

В матче с «Бостоном» «Даллас» как никогда был близок к победе, и казалось, что Хичкок учел все ошибки и сейчас-то его команда наконец прервет затянувшуюся серию из провалов. Два периода «Звезды» доминировали, теснили соперника к воротам, полностью владея территориальным преимуществом. Да, не шло большинство, да, играя в свой лучший хоккей за месяц, хозяева забросили всего дважды - но визуально «Даллас» летел и вполне уверенно ехал к первой за семь матчей победе.

В конце второго периода «Бостон» начал атаковать все чаще, но тут «Даллас» забросил вторую шайбу в раздевалку - в меньшинстве отличился Бенн, закатив шайбу «в домик» Раску. Казалось, «Брюинз» деморализованы, и в третьем периоде «Звездам» было достаточно просто аккуратно довести дело до победы.

Никакой логики в том, что после стал творить «Даллас», не было. В начале третьей двадцатиминутки в своей зоне друг за другом в одном эпизоде ошиблись сначала Ритчи, а затем Бенн и Шор. В результате этой аномалии «Звезды» мало того что подарили шайбу Пастрняку, так еще и проглядели на пятаке Маршана, а это последний человек, которого хочется видеть перед своим вратарем. Уже в падении неугомонный любимец всех арен в лиге сократил отставание в счете.

И все - «Даллас» задрожал. Контратаки «Мишек» стали проходить в два раза чаще, с командами вроде «Бостона» сомневаться или медлить просто нельзя. Такие парни, как Маршан, чувствуют это и наказывают - в большинстве, меньшинстве, с пятака, как угодно. Сегин при реализации лишнего не сумел обработать шайбу, хотя рядом с ним не было ни одного соперника - подержи ее, позволь партнерам расставиться. В итоге вместо перевода на противоположный фланг шайба на ребре ускакала прямиком на клюшку Маршану, который набрал второе очко в матче.

Дальше судьба хозяев была предрешена - «Бостон» давил-давил и выжал победную шайбу за 12 секунд до конца. Три очка Маршана, два - Пастрняка, и абсолютно растерянные лица хозяев. Хрестоматийный матч и последний период, отражающие всю игру «Далласа» на протяжении сезона. Джим Нил рискует окончательно упустить праймовое время команды, если не снимет Хичкока летом.

ПИТТСБУРГ - НЬЮ-ДЖЕРСИ - 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

Голы: Кросби - 25 (Олексяк, Гюнтцель), 2:29 - 1:0. Батчер - 3 (бол., Сиверсон, Холл), 25:15 - 1:1. Коулман - 11 (Стэффорд, Заха), 27:20 - 1:2. Хишир - 17 (Мур, Холл), 28:54 - 1:3. Дюмулен - 5 (Кросби), 43:13 - 2:3. Кессел - 30 (Брассар, Шири), 50:52 - 3:3. Холл - 33 (Хишир), 60:27 - 3:4.

Вратари: Мюррей - Кинкейд.

Броски: 43 (15+12+16+0) - 34 (12+17+4+1).

Штраф: 6 - 6.

23 марта. Питтсбург. «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена». 18 659 зрителей.

Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс на этот матч решил поставить в ворота Кинкейда, а не Шнайдера, и не прогадал. Номинально второй голкипер «Нью-Джерси» выдержал чудовищный первый период, в котором «Питтсбург» понесся убивать гостей с первой минуты. «Дэвилз» терялся перед широченной игрой в пас, перед быстрыми атаками с ходу, в которых кого-то из «Пенс» обязательно выводили на бросок с возможностью добивания.

Так, Кросби забросил 25-ю шайбу в сезоне и мог забивать еще дважды - или, как минимум, ассистировать пару раз Гюнтцелю и Расту. Вместе с партнерами Сидни растаскивал чужую оборону, уводя их к бортам или напротив, смещаясь в центр и заставляя соперника путаться в ногах.

Но во втором периоде «Нью-Джерси» начал наказывать хозяев за ошибки, хотя хуже «Питтсбург» играть не стал. 17-ю шайбу в сезоне забросил Нико Хишир, поучаствовав в шикарной комбинации в формате «четыре на четыре».

«Дьяволы» на пару с «Пенс» стали играть без ворот, вынуждая вратарей метаться от штанги к штанге и вытягивать щитки в попытках перекрыть дальние углы - броски летели отовсюду. Михаэль Грабнер, демонстрирующий свои фирменные забеги с шайбой, не забросил из любимого выхода «один в ноль», которые в «Рейнджерс» он щелкал с легкостью.

Иногда дело доходило до абсурда - после второго и третьего добивания и «Дэвилз», и «Пингвинс» мазали по пустым воротам, не могли поднять шайбу над щитком и с пятака посылали шайбу выше ворот. Трибуны были одновременно и в шоке, и в восторге.

Тэйлор Холл, который был заметен в каждой своей смене, стал первым игроком «Нью-Джерси» за шесть лет, набравшим 80 очков. В игре с «Питтсбургом» он дважды ассистировал партнерам, а также забросил победную шайбу в овертайм. Канадец отличился после блестящего паса Хишира, который на платке разобрался с Кесселом.

Евгений БЕЛОУСОВ, Анастасия ЖДАНОВА, Спорт-Экспресс

ВОСТОК

И В ПО П Ш О

1. Тампа-Бэй* 75 51 4 20 272-213 106

2. Бостон 73 46 10 17 243-188 102

3. Торонто 75 45 7 23 255-213 97

4. Вашингтон* 75 44 7 24 236-221 95

5. Питтсбург 75 42 6 27 246-229 90

6. Коламбус 76 42 5 29 215-208 89

7. Филадельфия 75 38 12 25 226-223 88

8. Нью-Джерси 75 39 8 28 225-225 86

-------

9. Флорида 73 38 7 28 223-224 83

10. Каролина 75 33 11 31 208-239 77

11. Рейнджерс 75 33 8 34 219-241 74

12. Айлендерс 75 31 10 34 242-273 72

13. Монреаль 76 27 12 37 192-243 66

14. Детройт 75 27 11 37 192-233 65

15. Оттава 74 26 11 37 203-262 63

16. Баффало 75 23 12 40 174-248 58

ЗАПАД

И В ПО П Ш О

1. Нэшвилл* 74 48 10 16 239-187 106

2. Вегас* 75 47 7 21 250-204 101

3. Виннипег 74 45 10 19 245-192 100

4. Сан-Хосе 75 43 9 23 232-203 95

5. Миннесота 74 42 8 24 231-211 92

6. Колорадо 75 41 8 26 239-218 90

7. Анахайм 75 38 13 24 212-200 89

8. Сент-Луис 75 42 5 28 209-196 89

-------

9. Лос-Анджелес 76 41 7 28 221-190 89

10. Даллас 75 38 8 29 214-204 84

11. Калгари 76 35 10 31 205-231 80

12. Эдмонтон 75 34 5 36 217-238 73

13. Чикаго 76 31 9 36 214-234 71

14. Ванкувер 75 26 9 40 193-246 61

15. Аризона 75 24 11 39 186-241 61

* - лидер дивизиона.

Бомбардиры: МАКДЭВИД (Эдмонтон) - 96 (38+58), Кучеров (Тампа-Бэй) - 95 (37+58), Маккинон (Колорадо) - 92 (38+54), Малкин (Питтсбург) - 91 (41+50), Жиру (Филадельфия) - 90 (26+64).

Снайперы: ОВЕЧКИН (Вашингтон) - 44, Лайне (Виннипег) - 43, Малкин - 41.

Ассистенты: ЖИРУ, УИЛЕР (Виннипег) - 64, Ворачек (Филадельфия) - 61, Годро (Калгари), Стэмкос (Тампа-Бэй) - 59.