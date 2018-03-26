WADA подозревает возможное существование допинг-системы в Китае
При этом сроки давности могут существенно осложнить изучение данного дела
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит расследование по поводу возможного существования в Китае масштабной допинг-программы в 1980-х годах, сообщает Insidethegames.
По информации издания, в настоящее время WADA продолжает расследование по поводу возможного существования в Китае масштабной государственной допинг-системы в 80-х годах.
Расследование началось в прошлом году после того, как бывший врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсян в интервью телеканалу ARD рассказал о том, что медали, которые Китай завоевал в период с 1980 по 1990 годы, могли быть «нечистые» и добыты с помощью допинга.
К слову, сам Сюэ Иньсян в прошлом году бежал из Китая и попросил политического убежища в Германии.
79-летний врач утверждает, что допинг-система в Китае охватывала более 10 тыс. спортсменов. При этом спортсмены, которые отказывались принимать допинг, не включались в национальные сборные.
Слова Сюэ Иньсяна очень сильно беспокоят WADA в свете того, что следующая зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине. WADA опасается, что допинг-система может существовать в Китае до сих пор. При этом глава расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что сроки давности могут существенно осложнить изучение данного дела.
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