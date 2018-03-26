Гуллит: первое, что я сделал, это пошел в кафе под открытым небом

Бывшая звезда голландской сборной Руд Гуллит вспомнил начало своей карьеры на "Стэмфорд Бридж".

"нужно понимать, что в Италии за мной постоянно всюду следовали фанаты, - приводит слова голландца пресс-служба "Челси". - Спустя какое-то время я просто хотел немного снова пожить своей жизнью.

Я взял машину и поехал на Кингс Роуд. Это было единственное, что я знал. Я остановился там и пошел прогуляться. Поначалу у меня было ощущение, что за мной кто-то следует, словно я чья-то добыча. Но 15 минут спустя я оглянулся. Никого не было. Здорово!

Первое, что я сделал, это пошел в какое-то кафе под открытым небом. Я сел там и впервые за последние 8 лет просто наблюдал за людьми. Это была свобода. Лучшая вещь, которую можно представить. Я влюбился в Лондон и по-прежнему его люблю".


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