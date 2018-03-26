Кременчук увеличил результативность в играх с Донбассом в четыре раза

В трех последних матчах финальной серии ХК "Кременчук" забросил в ворота "Донбасса" 9 шайб (3:6, 4:3 и 2:5), что в среднем составляет 3,00 гола за игру.

До этого в восьми поединках регулярного чемпионата и первой игре финала кременчужане провели в ворота дончан всего 7 голов (2:5, 0:4, 1:3, 1:5, 0:5, 2:5, 0:4, 1:2Б и 0:3) – в среднем за матч 0,78.

Таким образом подопечные Александра Савицкого в последних трех поединках увеличили результативность с "Донбассом" почти в четыре раза – на 3,90.

Такая скорострельность и хорошая игра ХК "Кременчук" не прошла незамеченной – на последней встрече в финальной серии на СК "Айсберг" был установлен новый рекорд посещения матчей УХЛ.

Нападающий "горожан" Артем Шиманский: "После третьего периода второго матча финала в Дружковке, который выиграли 3:1, мы поверили в себя. Он показал, что мы можем обыгрывать "Донбасс" и выиграть финальную серию".

Интересно, что в прошлом финале УХЛ скорострельность "Кременчука" в ворота "Донбасса" было в среднем 2,00 гола в шести матчах (1:3, 4:3ОТ, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2). В этом финале - пока 2,25 в четырех матчах.