Джошуа: Паркер будет копировать Кличко

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/IBO в суертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться с обладателем титула WBO в дивизионе Джозефом Паркером, вспомнил свой поединок с Владимиром Кличко, в очередной раз отдав должное украинцу.

По словам Джошуа, он неоднократно открыто восхищался действиями Владимира и поэтому думает, что Паркер в ринге будет подражать украинцу. "Думаю, он сделает ставку на движение, поскольку, говоря о бое с Владимиром, признавал, что Кличко великолепно двигался. Я знаю, что команда Паркера пересматривает этот бой в поисках моих слабых мест. Вероятно, Паркер будет пытаться копировать то, что сделал Владимир".

Напомним, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата готово предложить Энтони Джошуа привлекательный контракт, по которому он может заработать 500 миллионов долларов.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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