Бавария не отпустит Левандовски ни за какие коврижки

Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи, что польский нападающий команды Роберт Левандовски может покинуть команду будущим летом.

"Невозможно заполучить игрока "Баварии" без согласия клуба. Лично я даю 100 процентов, что Левандовски никуда не уйдет летом и следующий сезон точно проведет в "Баварии", - приводят слова Румменигге немецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что 29-летний поляк входит в планы рулевого мадридских "сливочных" Зинедина Зидана. При этом руководство "Баварии" не намерено вести переговоры о трансферной цене ниже ста миллионов евро за Левандовски. Польским бомбардиром также интересуется "Манчестер Юнайтед". При этом президент "Реала" Флорентино Перес уверял, что не разговаривал с представителями поляка.


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