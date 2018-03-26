Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018

Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018

Женская сборная Украины по гандболу в киевском Дворце спорта уступила Швейцарии 21:22 (9:9) и практически потеряла шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2018.

Теперь, чтобы претендовать на выход на континентальное первенство украинкам в обязательном порядке нужно обыгрывать 7-кратных чемпионок Европы и лидера группы сборную Норвегии и хорваток.

Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир.

  1. Норвегия – 8 очков
  2. Швейцария – 4 очка
  3. Хорватия – 2 очка
  4. Украина – 2 очка


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