Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018

Женская сборная Украины по гандболу в киевском Дворце спорта уступила Швейцарии 21:22 (9:9) и практически потеряла шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2018.

Теперь, чтобы претендовать на выход на континентальное первенство украинкам в обязательном порядке нужно обыгрывать 7-кратных чемпионок Европы и лидера группы сборную Норвегии и хорваток.

Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир.