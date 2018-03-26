Гандболистки сборной Украины практически лишились шансов на выход в финальную часть Евро-2018
Женская сборная Украины по гандболу в киевском Дворце спорта уступила Швейцарии 21:22 (9:9) и практически потеряла шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2018.
Теперь, чтобы претендовать на выход на континентальное первенство украинкам в обязательном порядке нужно обыгрывать 7-кратных чемпионок Европы и лидера группы сборную Норвегии и хорваток.
Отметим, что до этого отборочного цикла к Евро-2018, финальная часть которого пройдет во Франции в декабре, сборная Украины неизменно (11 раз) квалифицировалась на главный европейский гандбольный турнир.
- Норвегия – 8 очков
- Швейцария – 4 очка
- Хорватия – 2 очка
- Украина – 2 очка
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