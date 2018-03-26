Мякяряйнен выиграла Малый хрустальный глобус в масс-стартах

Вместе с победой общем зачете в Кубке мира Кайса Мякяряйнен завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах.
 
Перед последней гонкой сезона финка делила первое место с Лаурой Дальмайер.
Фото Мякяряйнен выиграла Малый хрустальный глобус в масс-стартах
Кайса Мякяряйнен. Фото: biathlonworld.com
 
Мякяряйнен пришла к финишу шестой, а немка стала 12-й, информирует СЭ.
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Масс-старт
 
Общий зачет
 
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 216
 
2. Лаура Дальмайер (Германия) - 207
 
3. Ванесса Хинц (Германия) - 195
 
4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 189
 
5. Анаис Шевалье (Франция) - 176
 
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 168


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