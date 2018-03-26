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Мякяряйнен выиграла Малый хрустальный глобус в масс-стартах Вместе с победой общем зачете в Кубке мира Кайса Мякяряйнен завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах. Перед последней гонкой сезона финка делила первое место с Лаурой Дальмайер. Кайса Мякяряйнен. Фото: biathlonworld.com СЭ . Мякяряйнен пришла к финишу шестой, а немка стала 12-й, информирует Кубок мира Женщины Масс-старт Общий зачет 1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 216 2. Лаура Дальмайер (Германия) - 207 3. Ванесса Хинц (Германия) - 195 4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 189 5. Анаис Шевалье (Франция) - 176 6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 168

Спорт-Экспресс

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