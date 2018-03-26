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2018-03-26
Мякяряйнен выиграла Малый хрустальный глобус в масс-стартах
Вместе с победой общем зачете в Кубке мира Кайса Мякяряйнен завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах.
Перед последней гонкой сезона финка делила первое место с Лаурой Дальмайер.
Кайса Мякяряйнен. Фото: biathlonworld.com
Мякяряйнен пришла к финишу шестой, а немка стала 12-й, информирует
СЭ.
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
Общий зачет
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 216
2. Лаура Дальмайер (Германия) - 207
3. Ванесса Хинц (Германия) - 195
4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 189
5. Анаис Шевалье (Франция) - 176
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 168
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