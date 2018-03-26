На турнире в Болгарии украинские и роSSийские борцы сделали общее фото на фоне своих флагов

Главный тренер сборной РоSSии приходится двоюродным братом экс-"регионала" Эльбруса Тедеева.

На турнире по борьбе в Болгарии украинские и роSSийские спортсмены на фоне флагов двух стран сделали совместное фото под слоганом "спорт вне политики", - сообщает ресурс isport.ua.

Совместное фото было сделано на Международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступали обе сборные.

Отметим, что на этом престижном турнире по вольной и греко-римской борьбе, украинские борцы завоевали семь медалей – две серебряные и пять бронзовых.

Добавим, что это фото объяснимо, ведь сборную Украины возглавляет уроженец Осетии Артур Дзигасов, всю свою карьеру выступающий и тренирующий в Украине, а главный тренер сборной РоSSии Дзамболат Тедеев после развала СССР выступал за Украину, и является мастером спорта Украины, а также приходится двоюродным братом президента Ассоциации борьбы Украины, бывшего депутат от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

Напомним, украинские борцы не выступают на чемпионате Европы, который проходит в роSSийском Каспийске с 20 по 26 марта, из-за решения Украины бойкотировать соревнования в РоSSии.