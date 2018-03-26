Новый рекорд посещаемости игр УХЛ

На четвертом матче финальной серии УХЛ между ХК "Кременчук" и "Донбассом" (2:5) на СК "Айсберг" был установлен новый рекорд посещаемости лиги – 1100 зрителей было на игре! Интересно, что был побит прошлый рекорд всего двухдневной давности, когда на третьей игре финала на трибунах в Кременчуге собралось 1030 зрителей.

Организаторы матча креативно подошли к очередному поединку плей-офф, сделав для болельщиков настоящий хоккейный праздник. Перед СК "Айсберг" была сделана бросковая зона, где каждый мог попробовать почувствовать себя хоккеистом, бросая клюшкой шайбу по воротам. Были розыгрыши, конкурсы, работала фотозона, а заводили трибуны DJ MAXI с гитаристом и ведущий шоу Сергей Розумовский.

Напомним, что уже 28 марта ХК "Кременчук" сыграет в Дружковке пятый матч финальной серии против "Донбасса". В случае победы кременчужан финал 31 марта вернется в город с берегов Днепра.


Terrikon со ссылкой на ХК Кременчук


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