НХЛ: Сезон для лучшего снайпера Калгари завершен

Нападающий "Калгари Флэймз" Шон Монахэн выбыл до окончания сезона из-за травм, характер которых не раскрывается, сообщает официальный сайт НХЛ .

23-летний центрфорвард является лучшим снайпером команды (31 гол) и занимает второе место среди ее бомбардиров (64 очка) после Джонни Годро (82=23+59).

"В течение последнего месяца Шон играл с двумя травмами, и наступил тот момент, когда надо обратить на них внимание", - сказал генеральный менеджер "Флэймз" Брэд Треливинг.

В ближайшее время хоккеисту сделают операцию.

"Травмы были достаточно серьезными, - сказал в пятницу тренер Глен Галутцан. - Он играл через боль, в течение трех недель перед каждой игрой ему делали две блокады".

"Флэймз" (35-31-10) в субботу проиграли пятый матч подряд, уступив в гостях "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 1:5. Команда потерпела десять поражений в последних 13 матчах и сейчас отстает от зоны плей-офф на девять очков, а играть ей осталось шесть матчей.