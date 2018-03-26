НХЛ: Сезон для лучшего снайпера Калгари завершен

Нападающий "Калгари Флэймз" Шон Монахэн выбыл до окончания сезона из-за травм, характер которых не раскрывается, сообщает официальный сайт НХЛ.

23-летний центрфорвард является лучшим снайпером команды (31 гол) и занимает второе место среди ее бомбардиров (64 очка) после Джонни Годро (82=23+59).

"В течение последнего месяца Шон играл с двумя травмами, и наступил тот момент, когда надо обратить на них внимание", - сказал генеральный менеджер "Флэймз" Брэд Треливинг.

В ближайшее время хоккеисту сделают операцию.

"Травмы были достаточно серьезными, - сказал в пятницу тренер Глен Галутцан. - Он играл через боль, в течение трех недель перед каждой игрой ему делали две блокады".

"Флэймз" (35-31-10) в субботу проиграли пятый матч подряд, уступив в гостях "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 1:5. Команда потерпела десять поражений в последних 13 матчах и сейчас отстает от зоны плей-офф на девять очков, а играть ей осталось шесть матчей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Динамо заполнит паузу двусторонкой. ФутболДинамо заполнит паузу двусторонкой. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Себастьян Феттель выигрывает первую гонку сезонаСебастьян Феттель выигрывает первую гонку сезона
НХЛ: Спецца, вероятно, выбыл до конца сезонаНХЛ: Спецца, вероятно, выбыл до конца сезона
Стартовал новый сезон Формулы 1Стартовал новый сезон Формулы 1
Кристиан Эриксен: Сейчас у Тоттенхэма идет хороший сезон. ФутболКристиан Эриксен: Сейчас у Тоттенхэма идет хороший сезон. Футбол
Mercedes входит в сезон-2018 с астрономическим бюджетомMercedes входит в сезон-2018 с астрономическим бюджетом
Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.
В Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. ФутболВ Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках в сезоне 2017/18Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках в сезоне 2017/18
Украина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФАУкраина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФА
НХЛ: Защитник Ванкувера выбыл о конца сезонаНХЛ: Защитник Ванкувера выбыл о конца сезона
Последние новости
Подгружаем последние новости