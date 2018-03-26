В китайском футболе могут наложить табу на тату

Футбольная ассоциация Поднебесной может ввести запрет на демонстрацию игроками своих татуировок, сообщают информационные агентства. Источники в CFA уверяют, что запрет на тату станет тотальным и будет введен в самое ближайшее время.

Сообщения о таких планах ассоциации появились после того, как на прошлой неделе игроки молодежной и национальной сборной Китая вышли на поле в матчах с бандажами на руках, скрывающими их татуировки.

Кроме того напомним, что бывший тренер "Шахтера" и мадридского "Реала" Бернд Шустер назначен старшим тренером китайского "Далянь Ифан". 58-летний специалист дебютирует на посту китайского клуба 31 марта в матче против "Хэнань Цзянье", который с одной победой в трех матчах занимает 13-е место из 16-ти команд.


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