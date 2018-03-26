НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Напомним, что в очередном матче баскетболисты "Кливленд Кавальерс" нанесли гостевое поражение "Бруклин Нетс". Игра в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:114 (28:30, 32:32, 27:27, 34:25) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд. В составе победителей дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, которому не хватило двух передач до трипл-дабла - 37 очков и десять подборов.
Таким образом, в прошедшей игре Леброн Джеймс достиг рубежа в две тысячи очков в текущем сезоне. 33-летний нападающий стал лишь третьим игроком в истории НБА, кому удавалось в десяти разных сезонах набирать 2000 и более очков, после легендарных Карла Мэлоуна (12 сезонов) и Его воздушества Майкла Джордана (11).
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