Остапенко сыграет с Квитовой в Майами

Представительница Латвии Елена Остапенко преодолела барьер третьего раунда престижного турнира в Майами с призовым фондом почти восемь миллионов долларов.

В матче третьего круга Остапенко не без труда обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Соперницы провели на корте полтора часа. Теперь победительница Открытого чемпионата Франции прошлого года в следующем раунде сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, которая победила в третьем круге американку Софию Кенин (3:6, 6:2, 6:4).

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в Майами, обыграв Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Счет личных встреч между теннисистками стал 5:2 в пользу Элины. За выход в четвертьфинал соревнований украинка поспорит с другой австралийской теннисисткой - Эшли Барти.