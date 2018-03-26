Остапенко сыграет с Квитовой в Майами
Представительница Латвии Елена Остапенко преодолела барьер третьего раунда престижного турнира в Майами с призовым фондом почти восемь миллионов долларов.
В матче третьего круга Остапенко не без труда обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Соперницы провели на корте полтора часа. Теперь победительница Открытого чемпионата Франции прошлого года в следующем раунде сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, которая победила в третьем круге американку Софию Кенин (3:6, 6:2, 6:4).
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в Майами, обыграв Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Счет личных встреч между теннисистками стал 5:2 в пользу Элины. За выход в четвертьфинал соревнований украинка поспорит с другой австралийской теннисисткой - Эшли Барти.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
26.03.2018 11:10
26.03.2018 11:20