НБА: Леброн Джеймс идет по пути Карла Мэлоуна и Майкла Джордана

В очередном матче регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Кливленд Кавальерс" нанесли гостевое поражение "Бруклин Нетс".

Игра в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:114 (28:30, 32:32, 27:27, 34:25) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд. В составе победителей дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, которому не хватило двух передач до трипл-дабла - 37 очков и десять подборов.