НХЛ: Виннипег выходит в плей-офф, Питтсбург приближается к Вашингтону

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-26. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Филадельфия" - 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Гол Брайана Раста на 3-й минуте овертайма принес "Питтсбургу" победу над "Филадельфией". "Пингвинз" на 3 очка отстают от "Вашингтона" в Столичном дивизионе, сыграв на матч больше. Шайба и ассист на счету Сидни Кросби, по точному броску за Дериком Брассаром и Патриком Хорнквистом. Свою 42-ю шайбу в сезоне забросил Евгений Малкин.

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:4 ПБ (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)

"Виннипег" стал четвертой командой лиги, которая обеспечила себе место в плей-офф. Это стало возможно, благодаря победе "Джетс" над "Нэшвиллом" в серии буллитов. Решающей стала попытка Марка Шайфли. Форвард "Виннипега" Патрик Лайне не смог забить и продолжает отставать всего на одну шайбу от лидера рейтинга снайперов лиги Александра Овечкина.

"Даллас" - "Ванкувер" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

"Даллас" отдалился от зоны плей-офф Западной конференции, проиграв "Ванкуверу". В составе "Кэнакс" отличились Рид Буше, Ник Дауд, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт. Голкипер гостей Якоб Маркстрем отразил за матч 30 бросков по воротам.

"Миннесота" - "Бостон" - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Точный бросок Брэда Маршана на 28-й секунде овертайма принес "Бостону" победу над "Миннесотой". Еще одну шайбу в ворота соперников отправил Давид Пастрняк, а голкипер "Брюинз" Туукка Раск отразил за матч 24 броска по воротам.

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

"Анахайм", уступая по ходу встречи две шайбы, смог перевести игру в овертайм, в котором победу "Уткам" принес Хампус Линдхольм. Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид забил и отдал две результативные передачи, благодаря чему набрал 99 очков (39+60) и уже на 4 балла опережает долго лидировавшего в списке бомбардиров Никиту Кучерова.