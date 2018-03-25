Месси - Неймару: не иди в Реал, иди к Пепу в Сити. Футбол

Большая звезда "Барселоны" Лео Месси посоветовал своему бывшему товарищу по команде и хорошему другу бразильцу Неймару отказаться от предложения мадридского "Реала" и переехать в "Манчестер Сити" к Пепу Гвардиоле, сообщает испанское издание "Дон Баллон".

Бразильская суперзвезда, возможно, сыграл свои последние матчи за ПСЖ, потому что уже объявил, что не хочет играть в этой команде в следующем сезоне из-за низкого уровня чемпионата и слишком грубой игры против него. В конечном счете, парижане захотят вернуть деньги, которые на него потратили, если решат его продать летом, и, вероятно, они это сделают.

"Реал" и "Манчестер Сити" готовы выполнить все трансферные желания французского гранда и футболиста, но все зависит от самого Неймара. На данный момент можно сказать наверняка: парижане вряд ли удержат его в своих рядах, но смогут выручить деньги, которые на него потратили, а именно 222 миллиона евро.


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