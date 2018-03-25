Шок на островах: владелец Ноттингема уличен в наркотрафике
Владельцу "Ноттингем Форрест" Эвангелосу Маринакису было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в рамках трехлетнего расследования, после того, как еще в 2014 году было обнаружено 2,1 тонны героина на коммерческом танкерном судне Noor 1.
Греческий прокурор Эйрини Цива заявила, что магнат, состояние которого оценивается в 460 миллионов фунтов стерлингов, столкнется с "очень серьезными последствиями".
50-летний Маринакис приобрел ноттингемский клуб в мае 2017 года, также обвиняется в финансировании незаконных операций. Вчера вечером греческий судовладелец и член городского совета Пирея гневно отверг все обвинения в свой адрес.
"Последние события вокруг моего имени - преднамеренная попытка убить мою личность", - заявил он.
Маринакис также является владельцем многократного чемпиона Греции "Олимпиакоса".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.