Шок на островах: владелец Ноттингема уличен в наркотрафике

Владельцу "Ноттингем Форрест" Эвангелосу Маринакису было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в рамках трехлетнего расследования, после того, как еще в 2014 году было обнаружено 2,1 тонны героина на коммерческом танкерном судне Noor 1.

Греческий прокурор Эйрини Цива заявила, что магнат, состояние которого оценивается в 460 миллионов фунтов стерлингов, столкнется с "очень серьезными последствиями".

50-летний Маринакис приобрел ноттингемский клуб в мае 2017 года, также обвиняется в финансировании незаконных операций. Вчера вечером греческий судовладелец и член городского совета Пирея гневно отверг все обвинения в свой адрес.

"Последние события вокруг моего имени - преднамеренная попытка убить мою личность", - заявил он.

Маринакис также является владельцем многократного чемпиона Греции "Олимпиакоса".