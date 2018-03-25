Сборная Украины отправилась на матч с японцами. Футбол

Утром "сине-желтые" тренировались на полях футбольного центра "Марбелья". Тренерский штаб продолжает работу над структурой игры: занятие было посвящено отработке тактических построений, сообщает официальный сайт ФФУ.

В общей группе работали все 20 футболистов, летящих сегодня в Льеж, в том числе и Виктор Цыганков, который вчера занимался индивидуально. Никита Бурда, который не восстановился после растяжения мышцы бедра, ждал партнеров в гостинице.

Сборная Украины покинула аэропорт Малаги в 16:00 по европейскому времени. По прибытии в Бельгию "сине-желтые" отправятся в гостиницу на окраине Льежа. Там команда поужинает и пойдет отдыхать. Следующую тренировку, предматчевую, сборники проведут уже завтра - на поле стадиона "Морис Дюфран".