Никола Калинич может оказаться в Китае

Нападающий "Милана" Никола Калинич может продолжить карьеру в чемпионате Поднебесной, уверяют итальянские источники.

Какой именно клуб Китая заинтересован в услугах 30-летнего опытного хорватского форварда не уточняется, но якобы речь идет о предметном и более чем заманчивом предложении. Как известно, с 2011 по 2015 годы Калинич выступал за днепропетровский "Днепр".

Напомним, что "Милан" арендовал Калинича прошлым летом, с обязательством купить его за 20 миллионов евро после его первого появления в 2018 году.

6 января Калини вышел на поле в матче с "Кротоне" (1:1). Таким образом "Милан" заплатит "Фиорентине" полагающиеся деньги тремя частями. Тем не менее, будущее Калинича на "Сан-Сиро" пока туманно. Форвард не забивал с 3 декабря и в настоящий момент восстанавливается после травмы бедра.


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