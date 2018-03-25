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Заря не сумела переиграть Александрию Заполняя паузу в чемпионате, связанную с играми национальных сборных, команды проводят спарринги, дабы не выйти из игрового ритма. Не исключение и "Заря", которая в воскресенье сыграла контрольный матч против "Александрии", встретившись с командой Владимира Шарана третий раз в нынешнем сезоне. "Заря" - "Александрия" - 1:1 (1:0) "Заря": Олег Чуваев (Луис Фелипе, 46), Мохамед Эль Буаззати, Александр Сваток (Вячеслав Чечер, 61), Василий Прийма (Игорь Харатин, 88), Дмитрий Литвин, Силас (Руслан Бабенко, 46), Игорь Харатин (Александр Андриевский, 70), Артем Гордиенко (Желько Любенович, 70), Владислав Кабаев (Артем Громов, 62), Владислав Кочергин, Давид Фаупала (Иури, 62). "Александрия" в 1-м тайме: Панькив, Гитченко, Бацула, Бухал, Чеботаев, Банада, Шастал, Полярус, Протасов, Грицук, Пономарь. "Александрия" во 2-м тайме: Леванидов, Чеботаев, Стецьков, Бондаренко, Шастал (Сезар, 55), Кольцов, Русьян, Довгий, Ситало, Бабоглов, Старенький. Голы: Артем Гордиенко, 38. – Бондаренко (с пенальти, 90+1).

Terrikon со ссылкой на ФК Заря

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