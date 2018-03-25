НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что один из лидеров "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри пропустит минимум три недели из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба. Состояние здоровья игрока оценят при повторной оценке через три недели.

Как известно, Карри только недавно восстановился после травмы лодыжки. Он повредил колено в пятницу в матче с "Атлантой". В этом сезоне Стефен в среднем показывает за игру 26,3 очка, 5,1 подбора и 6,2 передачи. Розыгрыш плей-офф в этом сезоне стартует 14 апреля.

"Санз" украинца Алексея Леня в последнем матче потерпел поражение от "Мэджик" со счетом 105:99.