НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Напомним, что один из лидеров "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри пропустит минимум три недели из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба. Состояние здоровья игрока оценят при повторной оценке через три недели.
Как известно, Карри только недавно восстановился после травмы лодыжки. Он повредил колено в пятницу в матче с "Атлантой". В этом сезоне Стефен в среднем показывает за игру 26,3 очка, 5,1 подбора и 6,2 передачи. Розыгрыш плей-офф в этом сезоне стартует 14 апреля.
"Санз" украинца Алексея Леня в последнем матче потерпел поражение от "Мэджик" со счетом 105:99.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
25.03.2018 13:52
25.03.2018 13:53