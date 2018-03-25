Хорватский футболист умер после удара мячом в грудь

Трагедия произошла во время игры между "Марсонией" и "Славонией".

Хорватский футболист умер после удара мячом в грудь
Бруно Бобан
Фото: http://sport.hrt.hr

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсонией" и "Славонией" 24 марта после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает Лента.Ру.

На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок "Марсонии" упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты.

Первую помощь оказал клубный врач, затем бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.

Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.

Бобан известен своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонию". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.

Напомним, ранее во сне умер 31-летний футболист сборной Италии.


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