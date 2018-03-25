Хорватский футболист умер после удара мячом в грудь
Трагедия произошла во время игры между "Марсонией" и "Славонией".
Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсонией" и "Славонией" 24 марта после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает Лента.Ру.
На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок "Марсонии" упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты.
Первую помощь оказал клубный врач, затем бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.
Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.
Бобан известен своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонию". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.
Напомним, ранее во сне умер 31-летний футболист сборной Италии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
25.03.2018 13:52
25.03.2018 13:52