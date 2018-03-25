Томас Тухель метит на место Арсена Венгера

Экс-наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался возглавить мюнхенскую "Баварию" в расчете занять пост рулевого лондонского "Арсенала". Во всяком случае, в этом уверены немецкие СМИ, которые приводят такую информацию со ссылкой на источник в ближайшем окружении 44-летнего специалиста.

Другими возможными вариантами продолжения карьеры Тухеля называются "Челси" и ПСЖ. Ранее сообщалось, что за время нынешнего сезона к Томасу обращались многие представители Бундеслиги (в том числе, "Шальке", "Байер", "Вольфсбург" и "Штутгарт"), однако получили отказ. Кроме того, у коуча были варианты трудоустройства в "Севилье", но Томас снова посчитал, что данный вариант не соответствует его амбициям.


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