Томас Тухель метит на место Арсена Венгера

Экс-наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался возглавить мюнхенскую "Баварию" в расчете занять пост рулевого лондонского "Арсенала". Во всяком случае, в этом уверены немецкие СМИ , которые приводят такую информацию со ссылкой на источник в ближайшем окружении 44-летнего специалиста.

Другими возможными вариантами продолжения карьеры Тухеля называются "Челси" и ПСЖ. Ранее сообщалось, что за время нынешнего сезона к Томасу обращались многие представители Бундеслиги (в том числе, "Шальке", "Байер", "Вольфсбург" и "Штутгарт"), однако получили отказ. Кроме того, у коуча были варианты трудоустройства в "Севилье", но Томас снова посчитал, что данный вариант не соответствует его амбициям.