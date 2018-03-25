Фернандо Алонсо - лучший гонщик Гран-при Австралии

Фернандо Алонсо признан "Гонщиком дня" по итогам гонки в Австралии. Испанец стартовал 10-м и финишировал пятым, сдержав напор Макса Ферстаппена на второй половине дистанции.

Ферстаппен был явно быстрее, но оказался позади Алонсо после разворота еще в первой половине гонки. Темпа McLaren не хватало, чтобы соперничать с лидерами, на финише он уступил Риккардо более 20 секунд, несмотря на автомобиль безопасности в середине гонки. Однако сам Фернандо все сделал правильно и грамотно оборонялся.

Пятое место – лучший результат Алонсо с Гран-при США 2016.


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