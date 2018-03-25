Ломаченко назвал главного для себя соперника
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко назвал соперника, который является для него главной целью. Как отметил украинский боксер, на встречу с этим бойцом нужно потратить очень много денег, которые пока что никто не собирается давать.
"Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он - №1 в этой весовой категории, он - один из претендентов на звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории, и он непобедим.
Чтобы с ним встретиться нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, потому что телевидение не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне два, ну и промоутеры должны заработать. Вот и получается, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов", - сказал Ломаченко.
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25.03.2018 11:25