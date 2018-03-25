Стадион Баварии погрузился во тьму

В субботу вечером "Альянц Арена" погрузилась во тьму, отмечает пресс-служба мюнхенского клуба. Стадион "Баварии" принял участие во всемирной акции Час Земли. На многих достопримечательностях по всему миру на один час выключался свет. "Альянц Арена" приняла участие в этой акции уже в десятый раз подряд, продемонстрировав солидарность в защите планеты и охране климата.

Напомним, что вчера легенды "Ливерпуля" на "Энфилде" сыграли вничью с командой легенд "Баварии" (5:5) в благотворительном матче.

"Ливерпуль" – "Бавария" – 5:5 (4:4)

Голы: 1:0 – Кюйт (5), 2:0 – Оуэн (9), 3:0 – Фаулер (19), 3:1 – Тони (20), 3:2 – Циклер (22), 3:3 – Серджио (30), 3:4 – Циклер (33), 4:4 – Фаулер (45), 4:5 – Алонсо (72), 5:5 – Кварме (87).