НБА: Уорриорз снова теряют Карри

Один из лидеров "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри пропустит минимум три недели из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба. Состояние здоровья игрока оценят при повторной оценке через три недели.

Как известно, Карри только недавно восстановился после травмы лодыжки. Он повредил колено в пятницу в матче с "Атлантой". В этом сезоне Стефен в среднем показывает за игру 26,3 очка, 5,1 подбора и 6,2 передачи.

Розыгрыш плей-офф в этом сезоне стартует 14 апреля.

Напомним, что "Санз" украинца Алексея Леня в последнем матче потерпел поражение от "Мэджик".

Орландо - Финикс - 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)

ОМ: Гордон - 29+11 подборов, Вучевич - 24+11 подборов

ФС: Джексон - 18, Лень - 15+9 подборов