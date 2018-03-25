НБА: Уорриорз снова теряют Карри
Один из лидеров "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри пропустит минимум три недели из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба. Состояние здоровья игрока оценят при повторной оценке через три недели.
Как известно, Карри только недавно восстановился после травмы лодыжки. Он повредил колено в пятницу в матче с "Атлантой". В этом сезоне Стефен в среднем показывает за игру 26,3 очка, 5,1 подбора и 6,2 передачи.
Розыгрыш плей-офф в этом сезоне стартует 14 апреля.
Напомним, что "Санз" украинца Алексея Леня в последнем матче потерпел поражение от "Мэджик".
Орландо - Финикс - 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)
ОМ: Гордон - 29+11 подборов, Вучевич - 24+11 подборов
ФС: Джексон - 18, Лень - 15+9 подборов
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25.03.2018 10:29