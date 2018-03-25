Топ-голкиперы раскритиковали мяч ЧМ-2018

Вратари сборной Испании Давид де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер национальной команды Германии Марк-Андре тер Штеген в интервью испанской прессе рассказали о своих впечатлениях от официального мяча Чемпионата мира в РоSSии.

Мяч «Telstar» использовался в контрольном матче Испании и Германии, оставив недовольными обе стороны. Его производителем является фирма Adidas.

«У вратарей будет много проблем с этим мячом. Он действительно очень странный. Мяч выделывает странные шутки и летает по непредсказуемой траектории. Его могли бы сделать намного лучше», — приводит слова де Хеа AS.

«Уверен, что на ЧМ-2018 этим мячом будет забито как минимум 35 голов дальними ударами. С ним невозможно работать. Этот мяч покрыт пластиковой плёнкой, из-за которой его сложно удержать в руках. Это нужно исправить, пока ещё есть время», — сказал Рейна.

«Мяч мог бы быть получше. Но думаю, что нам просто придётся привыкнуть к нему как можно скорее, пока не стартовал Чемпионат мира. У нас просто нет другого выбора», — отметил тер Штеген.


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