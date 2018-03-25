Лотар Маттеус: Сборной Англии нужно время. Футбол

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о перспективах национальной команды Англии.

«Мне нравится английская команда. В ней есть много талантливых молодых игроков. Они показывают хорошие результаты на уровнях U-21, U-20 и U-19. Думаю, это очень помогло основной команде.

Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Думаю, игроки могут получить ценный опыт в работе с такими специалистами.

Но сборной Англии нужно время. Им ещё рано выступать на этом чемпионате мира. Чувствую, что через четыре года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном», — приводит слова Маттеуса Sky Sport News.


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