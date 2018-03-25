Селезнев: Коноплянка заслуживает того, чтобы его больше ценили. Футбол

Нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев считает, что Евгения Коноплянку недооценивают в «Шальке». Напомним, что в последних четырех матчах немецкого клуба Коноплянка провел на поле всего 42 минуты.

«Это тяжело, я смотрю, что его не ставят в состав, а я знаю, что он реально крутой футболист, очень талантливый.

Почему его не ставят? Задавал себе этот вопрос. Не знаю. Думаю, это у нас привыкли помогать легионерам, потому что они лучше. В Европе ценят своих игроков выше. В отличие от нас. Не знаю, почему мы себя не ценим.

Я бы хотел, чтобы его ценили больше. Он заслуживает этого. И по футбольным, и по человеческим качествам заслуживает», - сказал Селезнев телеканалу «Футбол 1».

Добавим, что Евгений Коноплянка перешел в «Шальке» в 2016 году из «Севильи» за 12,5 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2020 года.


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