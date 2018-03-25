Алиев: Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Футбол

Главный «Хмельницкого» Александр Алиев в интервью FootballHub рассказал о своей новой работе.

«Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Я уже тренирую, должен быть серьезным, должен подсказывать где-то ребятам. Пихать – нет. Я могу остановить, если он неправильно побежал, не так открылся. Нужно направить, чтобы он в следующей ситуации не делал ту же ошибку.

В первую очередь, ты тренер. Те ребята, которых я тренирую, я несу ответственность за них. Я не детей тренирую, здесь становишься более ответственным.

Играть я здесь не буду, я не выйду ни разу в любительской лиге. Да, я играл за «Рух», но невозможно и тренировать, и играть.

Я и сам знаю, что такое футбол. Когда-то я фыркал, говорил, что тренер мне рассказывает там. Я поиграл в футбол и с этим всем сталкивался. Я не позволю, чтобы кто-то был чем-то недоволен, пускай он даже очень хорош. В первую очередь – дисциплина. Выходят 11 футболистов на поле и зарабатывают один хлеб», – сказал Алиев.

Добавим, что последним профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский «Тараз», который он покинул в 2016 году. После этого футболист выступал только в любительских командах. ФК «Хмельницкий» Александр возглавил на прошлой неделе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Хацкевич: Хачериди нужно разобраться в себеХацкевич: Хачериди нужно разобраться в себе
НХЛ: Генменеджеры обсудят ситуацию в хоккееНХЛ: Генменеджеры обсудят ситуацию в хоккее
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Алисон: Очень хотел бы выиграть трофеи с Ромой. ФутболАлисон: Очень хотел бы выиграть трофеи с Ромой. Футбол
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Карлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. ФутболКарлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. Футбол
Инс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. ФутболИнс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. Футбол
Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. ФутболГоловко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол
Йоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. ФутболЙоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Шаран: Справедливости в украинском футболе малоШаран: Справедливости в украинском футболе мало
Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудьТрагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь
Рэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. ФутболРэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости