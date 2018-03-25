Алиев: Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Футбол

Главный «Хмельницкого» Александр Алиев в интервью FootballHub рассказал о своей новой работе.

«Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Я уже тренирую, должен быть серьезным, должен подсказывать где-то ребятам. Пихать – нет. Я могу остановить, если он неправильно побежал, не так открылся. Нужно направить, чтобы он в следующей ситуации не делал ту же ошибку.

В первую очередь, ты тренер. Те ребята, которых я тренирую, я несу ответственность за них. Я не детей тренирую, здесь становишься более ответственным.

Играть я здесь не буду, я не выйду ни разу в любительской лиге. Да, я играл за «Рух», но невозможно и тренировать, и играть.

Я и сам знаю, что такое футбол. Когда-то я фыркал, говорил, что тренер мне рассказывает там. Я поиграл в футбол и с этим всем сталкивался. Я не позволю, чтобы кто-то был чем-то недоволен, пускай он даже очень хорош. В первую очередь – дисциплина. Выходят 11 футболистов на поле и зарабатывают один хлеб», – сказал Алиев.

Добавим, что последним профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский «Тараз», который он покинул в 2016 году. После этого футболист выступал только в любительских командах. ФК «Хмельницкий» Александр возглавил на прошлой неделе.