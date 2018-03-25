Алисон: Очень хотел бы выиграть трофеи с Ромой. Футбол

Голкипер «Ромы» Алисон Бекер рассказал о своей игре за римский клуб и встрече с легендарным голкипером Клаудио Таффарелом.

«Я родился в 1992 году, поэтому видел не так много матчей с участием Клаудио Таффарела. Но в тех, что я видел, он был намного больше, чем просто профессионалом.

Я встретил его, и для меня это была огромная честь. Таффарел изменил многое в Бразилии , став одним из первых голкиперов, которые переехали играть в Европу. Здесь другой футбол, приходится играть ногами гораздо больше. Поэтому я изменил свой стиль. В «Роме» полевым футболистам очень нравится взаимодействовать с вратарём, поскольку он представляет собой ещё одного игрока. Поэтому я много работал над улучшением игры ногами.

Первые несколько месяцев в Италии были непростыми, так как пришлось перестраиваться под другой метод обучения. В Бразилии я больше работал над интенсивностью и силовой работой для ног, в то время как в Италии нужно быть более техничным.

Я бы очень хотел выиграть трофеи с «Ромой», потому что команда этого заслуживает. Я хочу быть частью этого. «Рома» стала моим домом. Я рад, что выбрал команду, которая так тепло приняла меня», — цитирует Алисона Football Italia.