Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол

Легенды «Ливерпуля» на «Энфилде» сыграли вничью с командой легенд «Баварии» (5:5) в благотворительном матче.

Забитыми голами в прошедшем поединке отметились такие известные в прошлом футболисты английской и немецкой команд, как Дирк Кюйт, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Лука Тони, Александр Циклер и Хаби Алонсо.

Отметим, что посмотреть встречу ветеранов пришли 54 тысячи футбольных фанатов.

«Ливерпуль» – «Бавария» – 5:5 (4:4)

Голы: 1:0 – Кюйт (5), 2:0 – Оуэн (9), 3:0 – Фаулер (19), 3:1 – Тони (20), 3:2 – Циклер (22), 3:3 – Серджио (30), 3:4 – Циклер (33), 4:4 – Фаулер (45), 4:5 – Алонсо (72), 5:5 – Кварме (87).

«Ливерпуль»: Дудек (Джеймс, 52), Макатир (Кварме, 52), Каррагер, Аггер, Риисе (Бабб, 63), Алонсо (Хаманн, 46; Макаллистер, 70; Шмицер, 82), Макманаман (Бергер, 52), Джерард, Кюйт, Фаулер (Шмицер, 46; Раш, 63; Олдридж, 76; Риисе, 86), Оуэн.

«Бавария»: Бутт (Господарек, 70), Зе Роберто, Демичелис, Лизаразю (Витичек, 46), Маттеус (Пфлюгер, 66), Тарнат, Циклер, Серджио (Мисимович, 66), Макай (Оттль, 63), Элбер (Алонсо, 46), Тони (Циммерман, 56).




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Хацкевич: Хачериди нужно разобраться в себеХацкевич: Хачериди нужно разобраться в себе
Блок рекламы


Похожие новости
Алисон: Очень хотел бы выиграть трофеи с Ромой. ФутболАлисон: Очень хотел бы выиграть трофеи с Ромой. Футбол
Карлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. ФутболКарлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. Футбол
Инс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. ФутболИнс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. Футбол
Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. ФутболГоловко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол
Йоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. ФутболЙоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Шаран: Справедливости в украинском футболе малоШаран: Справедливости в украинском футболе мало
Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудьТрагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь
Рэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. ФутболРэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. Футбол
Де Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. ФутболДе Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости