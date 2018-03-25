Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Легенды «Ливерпуля» на «Энфилде» сыграли вничью с командой легенд «Баварии» (5:5) в благотворительном матче.
Забитыми голами в прошедшем поединке отметились такие известные в прошлом футболисты английской и немецкой команд, как Дирк Кюйт, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Лука Тони, Александр Циклер и Хаби Алонсо.
Отметим, что посмотреть встречу ветеранов пришли 54 тысячи футбольных фанатов.
«Ливерпуль» – «Бавария» – 5:5 (4:4)
Голы: 1:0 – Кюйт (5), 2:0 – Оуэн (9), 3:0 – Фаулер (19), 3:1 – Тони (20), 3:2 – Циклер (22), 3:3 – Серджио (30), 3:4 – Циклер (33), 4:4 – Фаулер (45), 4:5 – Алонсо (72), 5:5 – Кварме (87).
«Ливерпуль»: Дудек (Джеймс, 52), Макатир (Кварме, 52), Каррагер, Аггер, Риисе (Бабб, 63), Алонсо (Хаманн, 46; Макаллистер, 70; Шмицер, 82), Макманаман (Бергер, 52), Джерард, Кюйт, Фаулер (Шмицер, 46; Раш, 63; Олдридж, 76; Риисе, 86), Оуэн.
«Бавария»: Бутт (Господарек, 70), Зе Роберто, Демичелис, Лизаразю (Витичек, 46), Маттеус (Пфлюгер, 66), Тарнат, Циклер, Серджио (Мисимович, 66), Макай (Оттль, 63), Элбер (Алонсо, 46), Тони (Циммерман, 56).
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