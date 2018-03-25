Карлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль - о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал» и игре новичков каталонского клуба в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Неймар недоволен своим положение в нынешней команде и рассчитывает стать игроком мадридского клуба уже этим летом.

«Неймар может перейти в «Реал». Я не вижу в этом проблемы. Неймар – профессионал, и такой переход не маловероятен. Но ему будет трудно покинуть «ПСЖ». Они потратили на него много денег.

Традиционно «Барселона» и «Реал» – самые мощные клубы, и нужно серьезно думать, прежде чем покидать их. Но появились и новые богатые клубы, которые ищут игроков с именем и пытаются строить отличные команды. Думаю, все немного сходят с ума, но таков рынок. Если вам нужен значимый футболист, приходится делать сумасшедшие вещи.