Карлес Пуйоль: Не вижу проблем с переходом Неймара в Реал. Футбол
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль - о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал» и игре новичков каталонского клуба в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Неймар недоволен своим положение в нынешней команде и рассчитывает стать игроком мадридского клуба уже этим летом.
«Неймар может перейти в «Реал». Я не вижу в этом проблемы. Неймар – профессионал, и такой переход не маловероятен. Но ему будет трудно покинуть «ПСЖ». Они потратили на него много денег.
Традиционно «Барселона» и «Реал» – самые мощные клубы, и нужно серьезно думать, прежде чем покидать их. Но появились и новые богатые клубы, которые ищут игроков с именем и пытаются строить отличные команды. Думаю, все немного сходят с ума, но таков рынок. Если вам нужен значимый футболист, приходится делать сумасшедшие вещи.
Йерри Мина? Нужно набраться терпения. Он никогда не играл в Европе, а в Бразилии футбол очень отличается. Самуэл Умтити? Он прогрессирует с каждым днем и скоро станет одним из лучших в мире. Он отлично приспособился к стилю «Барселоны», — приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.
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