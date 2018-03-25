Пилот "Феррари" Феттель - победитель Гран-При Австралии
В "Феррари" тактически переиграли своих соперников
Гонщик команды "Феррари" Себастьян Феттель выиграл дебютную гонку сезона-2018 в Формуле 1 – Гран-При Австралии.
Вторым пересек финишную ленту черту команды "Мерседес", действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Третьим на финише был напарник Феттеля по "скудерии Феррари" финн Кими Райкконен.
Стоит отметить, что в первой фазе гонки её будущий победитель шел лишь на 3-й позиции, значительно, как по меркам Формулы 1, уступая лидеру – Хэмилтону. Однако, «выпущенный» на трассу виртуальный сейфти-кар позволил немцу не только нивелировать свое отставание от британца, но и, за счет боле позднего пит-стопа, выйти вперед.
В дальнейшем, один 4-кратный чемпион мира отбил все атаки другого 4-кратного чемпиона мира.
Таким образом, Себастьян Феттель, с 25-ю очками возглавил общий зачет чемпионата, а команда "Феррари", с 40 очками - Кубок Конструкторов.
Следующий этап – Гран-При Бахрейна состоится через две недели.
- С.Феттель (Ferrari) (1 пит-стоп) – 25 очков
- Л.Хэмилтон (Mercedes) +5.036 (1) – 18 очков
- К.Райкконен (Ferrari) +6.309 (1) – 15 очков
- Д.Риккардо (Red Bull) +7.069 (1) – 12 очков
- Ф.Алонсо (McLaren) +27.886 (1) – 10 очков
- М.Ферстаппен (Red Bull) +28.945 (1) – 8 очков
- Н.Хюлкенберг (Renault) +32.671 (1) – 6 очков
- В.Боттас (Mercedes) +34.339 (1) – 4 очка
- С.Вандорн (McLaren) +34.921 (1) – 2 очка
- К.Сайнс (Renault) +45.722 (1) – 1 очко
- C.Перес (Force India) +46.817 (1)
- Э.Окон (Force India) +60.278 (1)
- Ш.Леклер (Sauber) +75.759 (2)
- Л.Стролл (Williams) +78.288 (2)
- Б.Хартли (Toro Rosso) +1 круг (2)
Сошли и не квалифицировались:
С.Сироткин (Williams) (5 круг) тормоза
М.Эриксон (Sauber) (6) усилитель рулевого управления
П.Гасли (Toro Rosso) (11) силовая установка
К.Магнуссен (Haas) (23) крепление колеса
Р.Грожан (Haas) (24) крепление колеса
Лучший круг: Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) 1:25.945 (54 круг).
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