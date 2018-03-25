Пилот "Феррари" Феттель - победитель Гран-При Австралии

В "Феррари" тактически переиграли своих соперников

Пилот "Феррари" Феттель - победитель Гран-При Австралии
Фото: /www.f1news.ru

Гонщик команды "Феррари" Себастьян Феттель выиграл дебютную гонку сезона-2018 в Формуле 1 – Гран-При Австралии.

Вторым пересек финишную ленту черту команды "Мерседес", действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Третьим на финише был напарник Феттеля по "скудерии Феррари" финн Кими Райкконен.

Стоит отметить, что в первой фазе гонки её будущий победитель шел лишь на 3-й позиции, значительно, как по меркам Формулы 1, уступая лидеру – Хэмилтону. Однако, «выпущенный» на трассу виртуальный сейфти-кар позволил немцу не только нивелировать свое отставание от британца, но и, за счет боле позднего пит-стопа, выйти вперед.

В дальнейшем, один 4-кратный чемпион мира отбил все атаки другого 4-кратного чемпиона мира.

Таким образом, Себастьян Феттель, с 25-ю очками возглавил общий зачет чемпионата, а команда "Феррари", с 40 очками - Кубок Конструкторов.

Следующий этап – Гран-При Бахрейна состоится через две недели.

  1. С.Феттель (Ferrari) (1 пит-стоп) – 25 очков
  2. Л.Хэмилтон (Mercedes) +5.036 (1) – 18 очков
  3. К.Райкконен (Ferrari) +6.309 (1) – 15 очков
  4. Д.Риккардо (Red Bull) +7.069 (1) – 12 очков
  5. Ф.Алонсо (McLaren) +27.886 (1) – 10 очков
  6. М.Ферстаппен (Red Bull) +28.945 (1) – 8 очков
  7. Н.Хюлкенберг (Renault) +32.671 (1) – 6 очков
  8. В.Боттас (Mercedes) +34.339 (1) – 4 очка
  9. С.Вандорн (McLaren) +34.921 (1) – 2 очка
  10. К.Сайнс (Renault) +45.722 (1) – 1 очко
  11. C.Перес (Force India) +46.817 (1)
  12. Э.Окон (Force India) +60.278 (1)
  13. Ш.Леклер (Sauber) +75.759 (2)
  14. Л.Стролл (Williams) +78.288 (2)
  15. Б.Хартли (Toro Rosso) +1 круг (2)

Сошли и не квалифицировались:

С.Сироткин (Williams) (5 круг) тормоза

М.Эриксон (Sauber) (6) усилитель рулевого управления

П.Гасли (Toro Rosso) (11) силовая установка

К.Магнуссен (Haas) (23) крепление колеса

Р.Грожан (Haas) (24) крепление колеса

Лучший круг: Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) 1:25.945 (54 круг).


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